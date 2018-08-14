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Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
ЖурналістВсі статті автора

Лайма Вайкуле - не Газманов!

33.2тЧитати новину російською

Лайма Вайкуле сообщила, что не поедет в Крым ни за какие деньги, поскольку европейцам это запрещено. За это её в России осудили, а мракобес Клинцевич даже задался вопросом — сколько отныне будет составлять её гонорар, если она поедет на гастроли по России.

То есть, государственный служащий угрожает уважаемой и общепризнанной артистке.

Тут нужно напомнить Клинцевичу, что Лайма Вайкуле, конечно, поёт песни по-русски, но вообще-то она из независимого европейского государства Латвия. И когда она говорит, что не поедет, потому что запрещено, то это отражает ровно то, что она законопослушный гражданин, который уважает закон.

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Она — Вайкуле, а не Газманов.

Собственно, с ней, с Вайкуле, всё, а вот с Клинцевичем не всё.

Его, Клинцевича, интересно рассматривать, как скорпиона в банке.

Вот есть такое слово, полностью характеризующее г-на Клинцевича — хамлО. Это когда ты собой ничего не представляешь, но пытаешься что-то сказать про какого-то авторитетного и уважаемого человека; это когда ты ноль, но грозишь Вайкуле.

Но Клинцевич не просто это слово, а хамло государственное, ибо говорит эти словечки с государственных патриотических позиций и для государственной пользы.

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Пользу для страны Клинцевич видит в том, чтобы Вайкуле тоже поучаствовала в том, в чём принимал активное участие сам Клинцевич — в приступном захвате и присвоении Крыма. И мысль эта правильная, ибо часовое выступление Вайкуле в Крыму будет означать для зрителей гораздо больше в деле закрепления Крыма за Россией, чем месячное стояние самого Клинцевича на главной площади Симферополя с транспарантом и криками "Крым наш!".

Но это не все умственные характеристики г-на Клинцевича, есть еще кое-что. Помните советское: "Как ты смеешь критиковать Родину, она тебя взрастила-вскормила, воспитала, дала образование, ит.д." Теперь, конечно, слушать эту бодягу смешно, ибо народ уже вспомнил, что родила мать, воспитала семья, ну и тд. Но хамло Клинцевич отчитывает Вайкуле, как будто она ему лично чем-то обязана, а деньги на жизнь зарабатывает не роскошными концертами, а клянчит их на улице или поёт по вагонам.

Если же говорить о главном посыле Клинцевича, то он прост и типичен для российских пропагандистов — мы оттяпали Крым, замарали руки, теперь мы преступники и под санкциями. Так вот, раз мы тебе тут разрешаем петь, то сама замарай руки и стань преступницей, как мы. И будь под санкциями, как мы.

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Но Вайкуле из европейской страны Латвии и во этом всём участвовать, видимо, не будет.

Если ей запретят петь в России, а это клинцевичам раз плюнуть, то она, с той же очаровательной улыбкой, подождёт, пока клинцевичей выгонят вон.

Она, Вайкуле, в прекрасной физической и моральной форме.

Да и ждать осталось недолго.

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Автор
Матвій ГанапольськийМатвій Ганапольський
Особа
Лайма Вайкуле
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Эхо Москвы
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Коментарі
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
и этот предлагает старушке ждать :( , а у неё, между прочим, гроши кончаются
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19
Петренко Сергей
Петренко Сергей
Petrov Oleg, Гроши кончаются у бота, котрый пишет постики за баблосики.
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22
0
Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Ниже статья о том как мусолят россияне эту Вайкуле)Скажу так-для украинцев ее слова-это музыка в уши, обычным россиянам,таким как мне,это вообще неинтересно. Ну не хочет она ехать в Крым-ее личное дело, мне эта бабуля никогда не импонировала.
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15
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Иванова Елена, вообще все равно, а Вы в очередной раз продемонстрировали свою гнилую украинскую душонку и манию считать чужие деньги.
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Москва,по ком звонят твои колокола --- я с рожи Газманова два дня ржал .Истенный залуПутинец
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