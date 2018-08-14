Вы не поверите! Вот сейчас, в 22.30 мск 13 августа, канал “Россия-24" продолжает мусолить заявление Вайкуле, что она не поедет в Крым! Который день они его мусолят!
- В Крым нет, а в другие регионы России - да?? Как так?! Что это за бизнес двойных стандартов?! - гневно вопрошают ведущие и эксперты.
Блин! Блин! Блин! Когда я дождусь уже аналогичного сериала по федеральным каналам про Сбербанк, который в Крым не заманишь никакими коврижками?! В другие регионы - да! В Германию - да!! В Китай - да!!! В Крым - х*ен!!!
Когда?!
Я сегодня спрашивала одного видного российского предпринимателя: а они не могут заставить Сбербанк пойти в Крым? Он говорит: да вы что?? Это они могут всякую мелочь заставить. А тут у них свое! Кровное! Хули им рисковать?!
Лайма. За всё ответишь. За всех.
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