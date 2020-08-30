Лабораторії Ізраїля оголосили страйк і відмовилися робити тести на COVID-19

В Ізраїлі 30 серпня понад 2000 працівників лабораторій, де проводять тестування на коронавірус і не тільки, влаштували безстроковий страйк, вимагаючи підвищення зарплат.

Профспілка просить покращення трудових умов, стверджуючи, що в період пандемії значно зросло навантаження на персонал, який змушений крім звичайних аналізів проводити тисячі тестів на COVID-19. Як повідомляє The Jerusalem Post, МОЗ країни знало про претензії за декілька тижнів до подій, але нічого не зробило.

Так, у протесті беруть участь співробітники медичних лабораторій лікарень, лікарняних кас, а також установ громадського здоров'я при міністерстві охорони здоров'я.

Серед іншого профспілки вимагають підписання колективної трудової угоди, а також встановлення мінімальної зарплати в 50 шекелів (майже $15) на годину для лаборанта-початківця. Ще серед вимог – визначення коефіцієнта ставок відповідно до кількості перевірок і приросту населення в Ізраїлі, розробка програми усунення недоліків, виявлених державним контролером у 2016 році, і припинення найму працівників за індивідуальним контрактом або через дослідницькі фонди.

Аналізи на коронавірус в лабораторіях Ізраїля досліджуватимуть тільки для пацієнтів лікарень

Видання підкреслює, що напередодні переговори між представниками профспілки мікробіологів, біохіміків і працівників лабораторій і Міністерством фінансів завершилися провалом. Голова профспілки Естер Едмон заявила, що міністерство "намагалося обмежитися порожніми обіцянками замість того, щоб реально змінити ставлення до працівників державних лабораторій". Вона також розкритикувала те, як готується приватизація лабораторій у країні.

Зазначається, що на час страйку в таких дослідницьких установах вирішили проводити тільки термінові перевірки. Виняток зробили для хворих на онкологічні захворювання, а також пар, які перебувають на лікуванні від безпліддя, і пацієнтів, які перебувають у приймальних відділеннях лікарень, інтенсивної терапії та для недоношених дітей.

Також досліджуватимуть аналізи для працівників лікувальних установ, які мали контакт із кров'ю пацієнта, і всі тестування, необхідні для здійснення пересадки органів. Водночас страйкарі відмовилися проводити аналізи для планових операцій, що може привести до їхнього скасування. А повідомлення щодо перевірок на коронавірус вирішили направляти лише тим, чий результат позитивний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі заявили, що почнуть клінічні випробування вакцини від коронавірусноїінфекції після осінніх свят.

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