Кyiv not Кiev! Впливовий американський ЗМІ зганьбився через Україну

Впливове американське видання "New York Daily News" зганьбилося, написавши назву столиці України з помилкою. На обкладинці красувалася назва на російський манер "Kiev", замість "Kyiv".

Відповідний анонс видання опублікувало також у своєму Twitter, розмістивши обкладинку журналу.

"Курча по-київськи. Мітч відмовляється зрушити з місця свідків, незважаючи на бомбардування Болтона у вівторок", – продублювали в підписі до посту заголовки на ній.

Chicken Kiev 🐔🍗

Mitch refuses to budge on witnesses despite Bolton's Ukraine bombshell



Tuesday's front page: https://t.co/fqqBWSkI2Y pic.twitter.com/5pak4WsG4x