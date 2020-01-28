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29 січня • оновлено в 00:39
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Кyiv not Кiev! Впливовий американський ЗМІ зганьбився через Україну

2.2т
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Впливове американське видання "New York Daily News" зганьбилося, написавши назву столиці України з помилкою. На обкладинці красувалася назва на російський манер "Kiev", замість "Kyiv".

Відповідний анонс видання опублікувало також у своєму Twitter, розмістивши обкладинку журналу.

"Курча по-київськи. Мітч відмовляється зрушити з місця свідків, незважаючи на бомбардування Болтона у вівторок", – продублювали в підписі до посту заголовки на ній.

На обкладинці "New York Daily News" красувалася назва на російський манер "Kiev", замість "Kyiv".

На обкладинці "New York Daily News" красувалася назва на російський манер "Kiev", замість "Kyiv".

Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в червні 2019 року у США в міжнародній базі змінили офіційну назву столиці України з "Kiev" на "Kyiv". У Росії таку зміну назви Києва назвали українізацією.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
США
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хм, никогда не встречал кулинарных и кондитерских блюд, в названии которых присутствует слово "Киев" (котлеты, торт и т.п.), написанных в латинской транскрипции через "y". У немцев, например, общепринятыми (даже в википедии) являются варианты "Kiewer Kotelett" и "Kiewer Тоrte". Да и не мудрено, честно говоря - среднестатистический немец просто физически не в состоянии выговорить буквосочетание вроде "ye" или "yi". Нет такого звука в немецком языке. :) Англичанам, думаю, тоже придётся изрядно попотеть, соображая, как это нужно произносить.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Тем более, что "Kyiv" тоже не совсем точная транскрипция: украинская буква "ї" - это т.н. "йотированная i", которую правильно транскрибировать, как "ji". Поэтому если уж совсем точно, то не "Куiv", a "Kyjiv". А вот от этого многие европейцы уж точно сойдут с ума. :)
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Да и перед кем они опозорились? Перед своей европейской колонией? Хозяин впринципе не может позориться в глазах раба.
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
США украинцам поменяли название столицы, а те что-то про независимость кричать )))
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