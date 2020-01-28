Кyiv not Кiev! Впливовий американський ЗМІ зганьбився через Україну

Впливове американське видання "New York Daily News" зганьбилося, написавши назву столиці України з помилкою. На обкладинці красувалася назва на російський манер "Kiev", замість "Kyiv".
Відповідний анонс видання опублікувало також у своєму Twitter, розмістивши обкладинку журналу.
"Курча по-київськи. Мітч відмовляється зрушити з місця свідків, незважаючи на бомбардування Болтона у вівторок", – продублювали в підписі до посту заголовки на ній.
На обкладинці "New York Daily News" красувалася назва на російський манер "Kiev", замість "Kyiv".
Телеканал 24
Chicken Kiev 🐔🍗- New York Daily News (@NYDailyNews) January 28, 2020
Mitch refuses to budge on witnesses despite Bolton's Ukraine bombshell
Tuesday's front page: https://t.co/fqqBWSkI2Y pic.twitter.com/5pak4WsG4x
Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в червні 2019 року у США в міжнародній базі змінили офіційну назву столиці України з "Kiev" на "Kyiv". У Росії таку зміну назви Києва назвали українізацією.
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