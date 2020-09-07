Квасьневський пригрозив Лукашенку долею Януковича і дав пораду, як "врятуватися"

Олександр Лукакшенко, який п'ять термінів поспіль займав пост президента Білорусі, повинен налагодити діалог з опозицією, щоб уникнути долі експрезидента України Віктора Януковича.

Про це сказав колишній президент Польщі Олександр Квасьневський в інтерв'ю ВВС. Також він нагадав про долю колишнього румунського диктатора Ніколае Чаушеску.

"Якби у мене була можливість чесно і відверто поговорити з Лукашенком, я б сказав йому: "Саша, дивись, 26 років – це великий термін. І ти упустив першу можливість. Якби ти пішов п'ять років тому, люди б запам'ятали тебе хорошим президентом, людиною, яка змінла їхнє життя, підвищила рівень життя", – сказав Квасьневський.

Він нагадав, що рішення Януковича про втечу було не результатом переговорів з міністрами закордонних справ ЄС.

"Так Янукович вирішив після розмови з Путіним. Путін сказав: "Слухай, у тебе більше немає шансів. Якщо захочеш приїхати до Росії, ми готові тебе прийняти. Бери з собою речі, гроші і спробуй бігти. І я думаю, що це було рішення Путіна, а не Європи", – сказав колишній президент Польщі.

Квасьневський також нагадав про ситуацію в Україні в 2004 році, коли влада і опозиція домовилися про проведення третього туру виборів президента, що дозволило уникнути силового протистояння.

"У Білорусі зараз ситуація набагато простіша, тому що можна організувати наступні президентські вибори протягом року. Чи можливі такі переговори? Так, можливі. Без всяких сумнівів, про такі переговори потрібно говорити з Москвою" – зазначив польський політик.

На його думку, передумовою таких переговорів повинна бути рішучість самих людей на вулицях і на заводах.

"Якщо наступного дня ситуація заспокоїться, то Лукашенко виграє, але не зможе зберегти свої позиції протягом наступних декількох років. У будь-якому випадку закінчення епохи Лукашенко набагато ближче, ніж ми думаємо", – сказав Квасьневський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній президент Польщі Олександр Квасьневський вважає, що Європейський союз повинен вести активну політику щодо до Білорусі : розвивати відносини з громадськими організаціями, з політиками і підтримувати їх.

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