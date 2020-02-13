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13 лютого • оновлено в 14:47
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Курс на Європу: в Білорусі задумали прибрати Росію з державного герба

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У Білорусі мають намір внести зміни в зображення державного герба, на якому, зокрема, з'явиться карта Європи замість Росії.

Відповідний законопроєкт депутати парламенту планують розглянути навесні. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

У проєкті закону йдеться про те, що герб матиме більш об'ємний вигляд, а напис "Республіка Білорусь" на стрічці стане чіткішим.

У Білорусі хочуть забрати Росію з державного герба

У Білорусі хочуть забрати Росію з державного герба

Серед інших деталей, які також планують змінити: колір стрічки прапора, форма колосків, зображення льону й конюшини, а також кордон країни, що змінить колір із зеленого на золотий.

Крім цього, інакше білоруси хочуть намалювати контури материків на земній кулі в нижній частині герба. Так, на новому варіанті чітко видна карта Європи, а на старому – частини Євразії, де розташована Росія.

Зазначається, що здебільшого зміни носитимуть художній характер, фарби будуть не такими "кислотними". Водночас червона комуністична зірка, яка увінчує герб, залишиться і навіть збільшиться в розмірах.

Червона зірка на новому гербі Білорусі навіть збільшиться в розмірах

Червона зірка на новому гербі Білорусі навіть збільшиться в розмірах

kp.by

Додамо, що востаннє білоруси оновлювали герб у 2012 році – змінили кількість пелюсток на квітках льону, скоригували шрифт і відтінки.

Також варто підкреслити, що державний герб Білорусі в нинішньому форматі – це змінена копія герба БРСР. Він став офіційним символом країни після референдуму 1995 року, змінивши "Погоню" з ініціативи президента Олександра Лукашенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Росії образилися на його зустріч із держсекретарем США Майком Помпео в Мінську. Зокрема, росіяни вважають, що йому вдалося досягти більшої співпраці з американцями, ніж їм.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Білорусь
Тег
законопроект
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Ukraine The
Ukraine The
Новость для свидоцефалов) на беларусских ресурсах в новости об изменении герба нет никаких намеков о том, что там хотят "убрать Россию" )
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
И что, по-вашему это обозначает "курс на Европу"? Белорусы уже на ваш курс на смотрелись, ни к чему хорошему он вас не привел
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кристина Стефанова, Украинцы 6 лет надеются, что найдется кто то тупее их)
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