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Купив Tesla і віллу: українець обікрав Microsoft на $10 млн

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У США заарештували 25-річного українця Володимира Кващука, якого підозрюють у тому, що він, працюючи тестувальником, обікрав корпорацію Microsoft на $10 млн.

Про це пише The Register. Відзначається, що Кващук працював у Microsoft із серпня 2016 по червень 2018 року QA-тестувальником у команді Universal Store Team, яка відповідає за ecommerce-діяльність.

Члени команди могли створювати акаунти, користуючись спеціально виділеними email-адресами і кредитними картами, чим нібито і скористався Кващук для своєї схеми. Використовуючи зазначений акаунт можна було безкоштовно купувати товари завдяки карткам зі знижками.

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Microsoft

Microsoft

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Однак у Microsoft, щоб уберегтися від шахрайства, блокували доставку фізичних товарів, замовлених у такий спосіб. Кващук же знайшов вихід із ситуації, купуючи подарункові карти. Потім їх вартість можна було нарахувати на свій рахунок і отримати знижку в магазинах Microsoft.

За даними слідства, українець торгував промокодами за заниженою ціною, у результаті чого завдав компанії збитків у розмірі $10 млн. Стало відомо, що Кващук, маючи зарплату $116 000 на рік, придбав собі автомобіль Tesla вартістю $162 000 і віллу біля озера вартістю $1,6 млн.

За сім місяців "торгівлі", запевнили прокурори, Кващук зміг отримати близько $2,8 млн.

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The Register

При цьому, афера українця була виявлена у рамках внутрішнього розслідування через різкий стрибок у використанні подарункових карт. До справи підключилися Секретна служба і Податкове управління США, яким вдалося відстежити ланцюжок акаунтів і цифрових гаманців, які вказали на Кващука.

Тепер екстестувальнику в разі визнання його винним загрожує до 20 років у в'язниці і штраф у $250 000.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киянин віддав свій телефон iPhone у ремонт в американському Брукліні і в результаті цього позбувся всіх біткоїнів на рахунку, вартість яких на той момент складала близько 258 тис. доларів.

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