Культовий Нотр-Дам почав руйнуватися: названа причина

У зв'язку з аномальною спекою, яка накрила Францію, в соборі Паризької Богоматері руйнуються кам'яні склепіння.

Про це повідомило видання Le Figaro, зазначивши, що в особливо спекотні дні з будівлі падає каміння.

"Під час періодів особливо високих температур із кам'яних склепінь собору Паризької Богоматері падало каміння, і роботи зі зміцнення будівлі були терміновими заходами, які проводили під загрозою його обвалення", – заявили в міністерстві культури Франції.

Нотр-Дам 2000.ua

Роботи з реставрації будівлі були припинені 25 липня за рекомендацією трудової інспекції через небезпеку забруднення території свинцем. Їх планують відновити в понеділок, 19 серпня.

"Рекомендації інспекції праці вже в значній мірі враховані замовником і будуть враховані під час усієї роботи з консервації і реставрації собору", – додали в міністерстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня 2019 року в соборі Паризької Богоматері спалахнула пожежа, яка зруйнувала значну частину унікальної пам'ятки. Світ був шокований цією подією.

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