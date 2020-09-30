Кулеба про Білорусь: Лукашенко вже, а опозиції ще не вистачає легітимності
Сьогодні вже не можна казати про легітимність Олександра Лукашенка в Білорусі. Натомість опозиції ще не вистачає законності.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"На жаль, сьогодні не можна говорити про будь-яку легітимність у Білорусі. Якщо коротко, то Лукашенко вже, а опозиції ще не вистачає легітимності. Коли постало питання, з ким Україна – з кількома сотнями запрошених на так звану "інавгурацію" або з мільйонами з іншого боку закритих дверей, вибір був очевидний. Україна з мільйонами тих, кого не покликали на це урочисте дійство за закритими дверима", – пояснив позицію МЗС Кулеба.
За його словами, офіційні контакти між Україною і Білоруссю поставлені на паузу, і цей стан справ буде зберігатися. Виняток – лише робочі дипломатичні канали між МЗС двох країн, які будуть використовуватися як останній канал зв'язку.
Він наголосив, що було відкладено запланований на жовтень україно-білоруський Форум регіонів. За словами Кулеби, Україна зараз не може дозволити собі такі репутаційні ризики до того, як білоруську кризу буде вирішено.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Інавгурація" Лукашенка 23 вересня минула без оголошення й телетрансляції, що передбачено білоруськими законами. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка та вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей було затримано.
США, Канада, Україна та низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на розв'язання кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
29 вересня Великобританія і Канада запровадили персональні санкції проти незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка і його сина Віктора.