Кулеба про Білорусь: Лукашенко вже, а опозиції ще не вистачає легітимності

Сьогодні вже не можна казати про легітимність Олександра Лукашенка в Білорусі. Натомість опозиції ще не вистачає законності.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На жаль, сьогодні не можна говорити про будь-яку легітимність у Білорусі. Якщо коротко, то Лукашенко вже, а опозиції ще не вистачає легітимності. Коли постало питання, з ким Україна – з кількома сотнями запрошених на так звану "інавгурацію" або з мільйонами з іншого боку закритих дверей, вибір був очевидний. Україна з мільйонами тих, кого не покликали на це урочисте дійство за закритими дверима", – пояснив позицію МЗС Кулеба.

За його словами, офіційні контакти між Україною і Білоруссю поставлені на паузу, і цей стан справ буде зберігатися. Виняток – лише робочі дипломатичні канали між МЗС двох країн, які будуть використовуватися як останній канал зв'язку.

Він наголосив, що було відкладено запланований на жовтень україно-білоруський Форум регіонів. За словами Кулеби, Україна зараз не може дозволити собі такі репутаційні ризики до того, як білоруську кризу буде вирішено.

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