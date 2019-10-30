Кухар Путіна взявся за Африку: стало відомо про провал РФ

Соціальна мережа Facebook викрила і видалила три російські мережі впливу, націлені на країни Африки.

Як передає The New York Times, кремлівська пропаганда націлилася на Мозамбік, Камерун, Судан, Лівію та інші країни. Всього Facebook видалив близько 200 таких акаунтів.

У компанії заявили, що сторінки пов'язані з "фабрикою тролів", за якою стоїть олігарх Євген Пригожин. Його ще називають кухарем президента Росії Володимира Путіна.

Фейкові акаунти поширюють повідомлення арабською мовою з критикою США і Франції, пропагуючи політику Кремля.

Євген Пригожин і Володимир Путін rferl.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про трагічну загибель кухаря Путіна. Однак незабаром Пригожин все ж знайшовся.

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