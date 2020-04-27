Кухар Кім Чен Ина розповів, яка їжа "погубила" диктатора КНДР

Диктатор КНДР Кім Чен Ин є затятим любителем делікатесів, які стали причиною його ожиріння.

Як передає Mirror, при зрості приблизно 170 см Ин важить приблизно 127 кг. Колишній шеф-кухар правителя Кендзі Фудзімото розповів, що він ніколи не відмовляв собі в висококалорійних стравах.

Кім за вечерею міг спокійно з'їсти дорогий стейк із яловичини преміальної якості, порцію швейцарського сиру Емменталь і запити це двома пляшками елітного шампанського Cristal.

Також Ин любить фуа-гра, яловичину Вагью, а також супи з плавників акули.

Кім Чен Ин ТАСС

Нагадаємо, 36-річний Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня. ЗМІ раніше повідомили про те, що він переніс операцію на серці, після якої нібито виникли ускладнення. Була інформація також про смерть диктатора.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в КНДР спробували спростувати чутки про смерть Ина, опублікувавши сюжет з правителем. Однак актуальність відео також викликає сумніви, не виключено, що воно архівне.

Незабаром у КНДР зробили ще одну спробу, так і не зумівши надати вагомих доказів.

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