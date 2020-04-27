Головна Новини
28 квітня • оновлено в 02:10
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Кухар Кім Чен Ина розповів, яка їжа "погубила" диктатора КНДР

4.1т
Читати матеріал російською

Диктатор КНДР Кім Чен Ин є затятим любителем делікатесів, які стали причиною його ожиріння.

Як передає Mirror, при зрості приблизно 170 см Ин важить приблизно 127 кг. Колишній шеф-кухар правителя Кендзі Фудзімото розповів, що він ніколи не відмовляв собі в висококалорійних стравах.

Кім за вечерею міг спокійно з'їсти дорогий стейк із яловичини преміальної якості, порцію швейцарського сиру Емменталь і запити це двома пляшками елітного шампанського Cristal.

Також Ин любить фуа-гра, яловичину Вагью, а також супи з плавників акули.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

ТАСС

Нагадаємо, 36-річний Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня. ЗМІ раніше повідомили про те, що він переніс операцію на серці, після якої нібито виникли ускладнення. Була інформація також про смерть диктатора.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в КНДР спробували спростувати чутки про смерть Ина, опублікувавши сюжет з правителем. Однак актуальність відео також викликає сумніви, не виключено, що воно архівне.

Незабаром у КНДР зробили ще одну спробу, так і не зумівши надати вагомих доказів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Кирило Лютий
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
10
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Crimea Yalta
Crimea Yalta
игра в жмурки это...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Crimea Yalta, Может и в жмурки. Но пока не доказано что этот Вынь Хунь зажмкрился.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги