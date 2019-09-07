"Куди треба долітає!" Соловйов пригрозив Україні ракетними обстрілами

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов учергове пригрозив Україні ракетним ударом і висловив упевненість в тому, що українці дуже бояться цього.
Неадекватними фантазіями рупор путінського режиму поділився в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Нашим коли треба – куди треба долітає! Тому і ви тут трішечки ось так от побріхуєте, але трішечки і підбзд*хуєте. Тому що знаєте, що якщо Росія брову підніме, вам буде дуже туго", – образливо висловився посіпака окупантів.
Володимир Соловйов
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов і гості його програми пригрозили ракетним ударом по США і Європі. За їх словами, такий сценарій може бути реалізований через те, що американці вирішили вийти з договору про ракети середньої і меншої дальності.
У свою чергу скандальний російський сенатор Франц Клінцевич заявив, що Росія застосує проти України свої системи ППО, якщо на її території з'являться війська НАТО.
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