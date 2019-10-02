Куди шлях тримаємо? Німеччина висловила захоплення від підписання "формули Штайнмаєра"

У Німеччині заявили про прогрес на шляху до миру після узгодження "формули Штайнмаєра" в Мінську.

Зокрема, відповідне висловлювання прозвучало від міністра закордонних справ Гайко Мааса. Він прокоментував угоду Тристоронньої контактної групи щодо тексту "формули", повідомляє "Укрінформ".

"Мені приємно, що конструктивна атмосфера в ТКГ сьогодні призвела до очікуваного прогресу. Це відчиняє двері до саміту N4 (нормандський формат – Ред.) та інших етапів імплементації Мінських домовленостей", – заявив він.

Обговорення "формули Штайнмаєра" ТСН

Як відомо, ввечері у вівторок, 1 жовтня, активісти влаштували мітинги в Києві під Офісом президента й на Майдані Незалежності проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися й інші міста.

Як писав OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ж заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження документа.

19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

Також була озвучена позиція представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка повідомила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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