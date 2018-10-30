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ПолітикаЕкономіка

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Куди піде Путін: названі наступні країни-жертви Росії

6.5тЧитати матеріал російською

Президент Російської Федерації Володимир Путін збирається посилити свій вплив на території Італії, Латвії, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Таку думку висловив британський військовий експерт Глен Грант у інтерв'ю LIGA.net, додавши, що також Болгарія вже "серйозно збентежена через Росію".

"Маленькі країни теж під загрозою, вони легка жертва. Латвія під загрозою — через гроші, через банківські системи. Чорногорія, де вже була спроба вбити прем'єр-міністра. Піддалася впливу Росії і Сербія. Білорусь за крок від перетворення на російського васала. Значна активність росіян спрямована на Іспанію, Каталонію", — зазначив він.

За словами експерта, росіяни намагаються купити політиків і в інших країнах.

"Ми бачили це у Франції, Чехії, Угорщині. Європу атакують", — додав він.

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"Росія, очевидно, хоче поширювати свій вплив настільки широко, наскільки зможе, створюючи велику напругу між Косово і Сербією; всередині Боснії і Герцеговини та з сусідами, тому що ця країна дуже вразлива", — наголосив Грант.

Він також прокоментував, чи вистачить у Путіна ресурсів, щоб продовжувати війни на стількох фронтах.

"Їхні війська у Лівії, багато їхніх військ у Сирії, вони будують базу в Арктиці, будують нову базу біля східного узбережжя Аляски. Звісно, це коштує великих грошей. Значна кількість російського обладнання досить стара, але вони витрачають гроші на створення нової техніки. Водночас вони значно зменшують витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальні виплати. По суті, вони крадуть гроші, де тільки можуть", — зазначив експерт.

Він додав, що у Росії є величезні запаси радянських боєприпасів, обладнання та все це використовується, а не закуповується нове.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що Путін зазнав поразки у сфері роботи спецслужб і через це оскаженів.

Особи
Глен Грант Володимир Путін
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Bio Sphera
Bio Sphera
Смешно читать таких горе-экспертов, у которых нищая России, готовая вот-вот развалится, скупает всех и все на корню) И конечно же, автор не видит что некоторые страны еврозоны вымирают и деградируют. Потому и недовольны политикой ЕС.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Легко быть экспертом по России для Обоза, достаточно нести чушь с умным видом. Хотя в чем-то и прав, вот например про Болгарию, которая вдруг снова захотела транзитировать российский газ.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Какой плодовитый эксперд. Второй день вангует😁
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