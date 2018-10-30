Куди піде Путін: названі наступні країни-жертви Росії

Президент Російської Федерації Володимир Путін збирається посилити свій вплив на території Італії, Латвії, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Таку думку висловив британський військовий експерт Глен Грант у інтерв'ю LIGA.net, додавши, що також Болгарія вже "серйозно збентежена через Росію".

"Маленькі країни теж під загрозою, вони легка жертва. Латвія під загрозою — через гроші, через банківські системи. Чорногорія, де вже була спроба вбити прем'єр-міністра. Піддалася впливу Росії і Сербія. Білорусь за крок від перетворення на російського васала. Значна активність росіян спрямована на Іспанію, Каталонію", — зазначив він.

За словами експерта, росіяни намагаються купити політиків і в інших країнах.

"Ми бачили це у Франції, Чехії, Угорщині. Європу атакують", — додав він.

"Росія, очевидно, хоче поширювати свій вплив настільки широко, наскільки зможе, створюючи велику напругу між Косово і Сербією; всередині Боснії і Герцеговини та з сусідами, тому що ця країна дуже вразлива", — наголосив Грант.

Він також прокоментував, чи вистачить у Путіна ресурсів, щоб продовжувати війни на стількох фронтах.

"Їхні війська у Лівії, багато їхніх військ у Сирії, вони будують базу в Арктиці, будують нову базу біля східного узбережжя Аляски. Звісно, це коштує великих грошей. Значна кількість російського обладнання досить стара, але вони витрачають гроші на створення нової техніки. Водночас вони значно зменшують витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальні виплати. По суті, вони крадуть гроші, де тільки можуть", — зазначив експерт.

Він додав, що у Росії є величезні запаси радянських боєприпасів, обладнання та все це використовується, а не закуповується нове.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що Путін зазнав поразки у сфері роботи спецслужб і через це оскаженів.