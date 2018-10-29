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Куди може втекти Путін: названа країна-рятівник

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У разі зміни влади та необхідності втікати президента Росії Володимира Путіна і його оточення зможе прийняти Китай.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив науковий співробітник Інституту економічної політики імені Гайдара Сергій Жаворонков. Він вважає, що там Путіну нададуть політичне "укриття" і не видадуть новій владі.

"Китай стратегічно, безумовно, для Путіна є найважливішою країною у світі за одним параметром, чомусь ніхто про нього не згадує - це єдина країна з досить стійким політичним режимом, яка має потенціал у разі зміни влади в Росії не видати Путіна і компанію новій російській владі", - сказав Жаворонков.

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"Янукович, ви пам'ятаєте, як втік з України, папірці підписував із пропозицією ввести війська. Куди в разі чого люди побіжать? Європа їх видасть назад новій владі. У Венесуелу, до Ірану? Ці режими самі по собі нестабільні, ніхто не поручиться, що там буде через 5-10 років", - додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Польща запанікувала через РФ і звернулася в НАТО. Так, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "імперські амбіції Росії очевидні".

Особи
Володимир ПутінСергій Жаворонков
Місце
Китай
Об'єкти
Росіяполітика
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