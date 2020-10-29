Последние новости из Франции демонстрируют миру, что Кремль продолжает заниматься тем, чем умеет лучше всего — сталкивать лбами государства на мировой арене. Для достижения геополитических целей он не гнушается прибегать к террористическим актам, массовым беспорядкам, информационным вбросам. Российские спецслужбы не могут придумать ничего нового, кроме как орудовать по советским методичкам времён "холодной войны".

В романе А. Рыбакова "Дети Арбата" Сталину была приписана фраза: "Смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика". Но нынешний президент России, который всё больше напоминает советского диктатора, повинного в гибели миллионов советских граждан, не считается ни с одной, ни с сотней, ни с миллионами жизней людей независимо от их гражданства, национальности и вероисповедания. Номенклатура не считается с собственными россиянами, так что ей нет никакого дела до жизней европейцев.

В 2016 году российские спецслужбы прошлись катком по немцам ("Кёльнский инцидент"), а в 2020-м — пришёл черед французов. Утром 29 октября в Ницце неизвестный с ножом напал на прихожан церкви. По последним данным, как минимум три человека погибли, несколько получили ранения. Одна из погибших обезглавлена. Полиция задержала нападавшего, он ранен. Затем, в Авиньоне неизвестный, вооружённый ножом, попытался атаковать полицейских и прохожих, но был убит. В Лионе полицейские задержали выходца из Афганистана, который планировал напасть на людей – при нем тоже был нож. В саудовской Джидде неизвестный пытался атаковать охрану французского консульства, но был задержан.

Эти события случились неспроста и могут подлить масла в полыхающий костёр дипломатического конфликта между Францией и Турцией. Он вспыхнул после акций памяти, которые прошли во Франции в честь преподавателя одного из колледжей, жестоко убитого за то, что во время занятий в качестве примера свободы слова демонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из еженедельника Charlie Hebdo. Убийцей оказался 18-летний молодой человек чеченского происхождения, выходец из Москвы. При попытке скрыться с места преступления его застрелили полицейские.

Это жестокое убийство вызвало резонанс во французском обществе. Ассоциация уроженцев Чечни в Европе осудила нападение на учителя. "Наша ассамблея с большой твёрдостью осуждает это преступление и вновь заявляет о неприемлемости любых форм религиозного экстремизма и актов насилия", — заявили в диаспоре. Казалось бы, расследованием трагедии должны заниматься французские правоохранительные органы, политические выводы и решения делать французские власти. Так и случилось бы, если бы Россия не была заинтересована в дестабилизации глобального мира, конфликте Франции с Турцией и остальными мусульманскими странами, разжигании по всеми миру огня религиозной нетерпимости.

Сразу после убийства в России начали активно обсуждать трагедию, раскручивая дискуссию так, чтобы столкнуть лбами Францию и Турцию, а также лично — Эммануэля Макрона и Реджепа Эрдогана, унизить политических лидеров в глазах граждан их стран и мирового сообщества. На российские пропагандистские ток-шоу на федеральных каналах как пчёлы на мёд слетелись "эксперты". Они нелестно отзывались как об иностранных политиках, так и о проводимой ими политике. В СМИ и политических Telegram-каналах появились публикации в духе бульварной прессы, в которых слова политиков были выдернуты из контекста и перекручены.

Москва с чувством, с толком, с расстановкой раскачивала и продолжает раскачивать ситуацию, ведь у неё в этом деле огромный опыт. В качестве примера вспомним 2016 год, когда под удар попала Германия и персонально канцлер ФРГ Ангела Меркель. Тогда Кремль, организовывая убийства немцев по всему миру и дестабилизируя ситуацию в Германии с помощью терактов и потока беженцев из Сирии, пытался подорвать авторитет канцлера, запугать Германию и, попутно, страны ЕС, заставить Запад отказаться от продления санкций.

Ситуация повторяется, только теперь одной из мишеней стали Париж и Анкара. Турция не раз, и не два переходила Кремлю дорогу — не только в Сирии и в Нагорном Карабахе. Анкара претендует на лидерство в регионе, так что под её влиянием могут оказаться многие из тех стран, на которые претендует Россия, в том числе на постсоветском пространстве. К слову, на одном из политических ток-шоу кто-то из экспертов высказал мысль, что слова поддержки, которые сказал президент Чечни в адрес президента Турции в конфликте с Францией — тревожный звоночек для Кремля (но это так, к слову).

Кремль беспокоит сотрудничество Турции и Украины. По итогам недавнего визита президента Украины в Турцию был подписан целый ряд документов, в частности о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере. К тому же, Анкара не раз подтверждала, что не признает и никогда не признает аннексию Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Турецкая сторона заявила о возможном участии в международной "Крымской платформе" по деоккупации Крыма. Чтобы рассорить Турцию и Украину Кремль на днях запустил целую информационную кампанию под лозунгом "Турция не признает Крым российским, так как считает его не украинским, а турецким", но она провалилась.

Не надо забывать, что как Турция, так и Франция являются государствами-членами НАТО, солдатами которого Кремль по старой советской привычке продолжает пугать россиян. Конечно, вряд ли этот конфликт развалит Североатлантический альянс, но он накалит градус и усложнит сотрудничество государств. Кроме того, Турция является кандидатом на вступление в ЕС, где Франция играет важную роль.

И это — только вершина айсберга. В частности, не надо забывать о "Турецком потоке", в который Россия инвестировала миллиарды долларов. Если Турция окончательно перейдёт на азербайджанский газ и начнёт вставлять палки в колёса российскому проекту, "Турецкий поток" превратится в груду металла на дне Чёрного моря. В частности, 22 октября стало известно об аресте турецкими спецслужбами "российских шпионов" — шести сотрудников компании Bosphorus Gaz, крупного покупателя российского газа, который до 2018 года принадлежал "Газпрому". Анкара подозревает их в политическом и военном шпионаже в пользу, если верить слухам, "Газпрома", ущерб оценивают в "миллиарды долларов".

Не менее сложны отношения Кремля с Францией. Не задались они с тех времён, когда Париж отказался продать Москве "Мистрали". К тому же, Франция является членом Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием Карабахского конфликта, входит в "Нормандскую четвёрку", поддерживает санкции против России в связи с аннексией Крыма и вооружённым конфликтом на Донбассе, претендует на лидерство в регионе… Одним словом, поводов, чтобы насолить французам у Кремля хоть отбавляй.

Также стоит учитывать фактор личной неприязни. Особенно после того, как французский Le Monde взял и опубликовал слова Владимира Путина, которые он сказал в конфиденциальном разговоре с президентом Франции, о том, что "Навальный — обычный смутьян в интернете", который сам себя отравил. У Кремля уже есть замена Эммануэля Макрона — лидер политической партии "Национальный фронт" Марин ле Пен, которая в 2014 году оформила кредит в российском банке для финансирования своей избирательной кампании. Заём не помог, она проиграла выборы, и в 2020 году получила от российского кредитора счёт почти на €10 млн. Долг платежом красен, так что Марин Ле Пен уже вышла арену, подливая масла в огонь, заявив: "Я требую глобальной реакции на эту атаку, я требую уничтожения исламизма на нашей территории".

И пока Турция с Францией выясняют, кто прав, кто виноват, в ЕС растёт паника из-за нападений радикалов, а в мусульманских странах — неприязнь к европейцам, Кремль за всем этим наблюдает и, как обычно, готовиться ловить рыбку в мутной воде. Только вот закончится это для России тем же, чем и атака на немцев в 2016 году — ничем хорошим.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.