Головна Новини
11 січня • оновлено в 14:03
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Блоги - Світ

Ігор Соловей
Ігор Соловей
Аналітик Агентства міжнародних досліджень (АМД) Всі статті автора

Кто нажимал на курок ЗРК "Тор" и причем здесь Россия

7.5т
Читати матеріал російською

Пассажирский самолет МАУ сбил сам Иран - в чему уже признался. И скорее всего будет нести наказание.

Но дальше все равно остаются вопросы:

1. по этому коридору летало много самолетов, но стреляли именно по украинскому самолету. Почему?

2. Стреляли из российской системы ПВО "Тор". А кто руководил самой установкой: иранский экипаж? Или российские инструкторы? Или может доступ имела внешняя сила - разработчик?(99.9% что имел). Так чтот в 2 из 3 вариантов следы ведут в Россию.

Впору покупателям российских систем ПВО задуматься, кому они отдают ключи от своего воздушного пространства.

Новини
Главные убийцы известны: что теперь должна сделать Украина

К слову, быстрое признание вины Ираном тоже подозрительно. Похоже на ситуацию с самолетом авикомпании "Сибирь" в 2001 году, который сбили над Черным морем: тогда крайней сделали Украину.

Но: учения были не украинскими, а украино- российскими; стрельбы проходили с территории российской в/ч; у ВСУ не было ракет такой дальности.

Так что по сути Киев тогда прикрыл Кремль и Путина.

Кого прикрывает сейчас Тегеран?

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ігор Соловей Ігор Соловей
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Соловья
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
9
20
Смішно
66
Цікаво
11
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Koslovsky Olga
Koslovsky Olga
У часі: обстріл американских баз було завершено о другій пятнадцать ночі Потім чекали відповіді американців, якої так і не було. А її чекали. Тому і український літак притримали, а потім недочекались і таки збили... "1. по этому коридору летало много самолетов, но стреляли именно по украинскому самолету. Почему? 2. Стреляли из российской системы ПВО "Тор". А кто руководил самой установкой: иранский экипаж? Или российские инструкторы? Или может доступ имела внешняя сила - разработчик?(99.9% что имел). Так что в 2 из 3 вариантов следы ведут в Россию."
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Носков Денис
Носков Денис
Да истинный дурачек, или просто пропагандист. 1.кто оказался не в то время не в том месте, по тому и стреляли 2.российкие инструкторы обучили персов ещё в 2007году когда и продали им эти ТОРЫ, и новых обучают только в России., без экипажа система ПВО просто металлолом, именно он задаёт параметры пуска, и последнее силы которые стреляли небыли правительственными 3.кому отдавать предпочтение страны решат как нибудь без сопливых псевдо аналитиков, американские системы два раза просто опозорились, не сбили практически не одной ракеты, а СССР доистория в Сирии сбила столько крылатых ракет!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Mega Death
Mega Death
Сегодня просто день окуительных историй))) Третий опус на эту тему)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4

Новини світу

Топпублікації

Топблоги