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Раміс Юнус
Раміс Юнус
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Крымский Нельсон Мандела

5.2тЧитати новину російською

История человечества знает много примеров мужества, которую демонстрировали на протяжении веков те или иные харизматичные личности, преодолевая страх смерти, ведь как говорил Махатма Ганди: "разве можно без мужества искать истину" и одним из таких людей, безусловно, является Мустафа Джемилев, лидер крымских татар, которого недавно с большим почетом и уважением принимали в Вашингтоне, в Национальном фонде демократии, где прошла презентация документального фильма "Мустафа", посвященного жизненному пути этого "крымского Нельсона Манделы", как его называли многие выступавшие в этот день.

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В последний раз я встречался с ним более 20 лет тому назад в Азербайджане, где у него очень много друзей и где к нему относятся с огромным уважением, что вполне понятно, так как для тюркоязычного мира Мустафа Джемилев является настоящим героем, который проведя 15 лет в советских тюрьмах, не сломался, а наоборот, вышел оттуда победителем в этой неравной борьбе с советской тоталитарной системой.

Говорят, успех одного отважного человека всегда побуждает к рвению и мужеству целое поколение и пример Мустафы Джемилева является ярким тому подтверждением. На протяжении всего фильма, который с замиранием смотрел полный зал приглашенных гостей, я внимательно наблюдал за ним, так как мы сидели с ним рядом и по его реакции мне стало понятно, что он этот фильм тоже смотрит в первый раз, что потом он сам и сказал. Надо особо подчеркнуть, что после окончания 60 минутного фильма, в первые несколько секунд стояла мертвая тишина от увиденного, а потом весь зал в едином порыве встал и стоя долго аплодисментами приветствовал немножко смущенного Мустафу Джемилева, которого организаторы мероприятия пригласили на сцену на церемонию награждения престижной медалью "За служение демократии", которую ему вручил Карл Гершман, бывший конгрессмен и нынешний президент Национального фонда демократии.

Как заявил на церемонии награждения глава департамента по вопросам Восточной Европы Госдепа США Йорган Эндрюс, "эта награда — признание духовной силы Мустафы Джемилева, его преданности демократии, упорной защите человеческого достоинства и национального единства крымских татар".

В своем выступлении Мустафа Джемилев, поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Украины и введение экономических санкций против РФ из-за оккупации Крыма и агрессии на юго-востоке Украины: "Награждение меня медалью — это очень приятный сюрприз и моральная поддержка меня и моих соотечественников, которые противостоят мощному агрессору. Эта медаль по праву принадлежит всему крымско-татарскому народу, который сейчас в едином порыве отстаивает территориальную целостность страны, так как Украина находится на передовой в этой неравной борьбе с агрессором и очень нуждается в поддержке и солидарности демократического свободного мира."

Признаюсь честно, что во время выступления Мустафы Джемилева, меня переполняло чувство гордости от того, что у тюркоязычной нации есть такой герой, который не сдается и находится опять на передовой, помогая личным примером целому поколению своих соотечественников бороться с тем злом, которое вновь исходит из Кремля. И я не сомневаюсь, что рано или поздно Крым будет освобожден от оккупации и крымские татары, имеющие таких достойных лидеров, обретут свободу, потому что, как сказал тот же Нельсон Мандела: "Если увас есть мечта, ничто непомешает вамвоплотить еев жизнь, пока выне сдаетесь".

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Автор
Раміс ЮнусРаміс Юнус
Особа
Мустафа Джемілєв
Місце
США
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