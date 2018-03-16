В любом разговоре с земляками, когда речь заходит о делах, после вздохов и сетований, обязательно прозвучит фраза - "Ну вот скоро мост достроят..."

И действительно, скоро мост достроят, автомобильное движение по нему планируется запустить после 9 мая.

Событие это наглядно покажет, что же последует за этим загадочным многоточием, улучшится ли жизнь крымчан, снизятся ли цены и т.д. Конечно верится в это с трудом, так как и паромы ходят далеко не заполненные, но то что мост привлечет множество автотуристов желающих проехать по нему - это факт.

С другой стороны ввод моста в эксплуатацию, надеюсь, прикрутит длинные языки не слишком умных "патриотов" громко и уверенно кричащих о невозможности построить мост - не нужно выдавать желаемое за действительное, как и авторитетные прогнозы, что мол "рашка через три года развалится сама по себе". В сказки верят дети или взрослые идиоты, а нам нужно реально понимать силу и мощь нашего врага.

За деньги, ребята, можно построить что угодно. Тем более за такие деньги!

5 млрд долларов, это не шутки.

Например Пелешацкий мост в Хорватии, который позволит проезжать по побережью без пересечения с Боснией, будет стоить всего 400 млн. евро, хотя короче всего в два раза, а подъездные пути проходят через труднодоступные скалы.

Ну и выглядеть Пелешацкий мост, будет действительно как мост (смотрите фото 1) с опорами, с канатами, с широким и высоким пролетом для прохода судов, все как положено.

Пелешацкий мост (Хорватия)

Крымский же мост вообще трудно назвать мостом, скорее это дорога на бетонных опорах. Никто же не называет мостом Overseas Highway - автомобильную дорогу соединяющую Майями и остров Кей Вест, протяженностью почти 200 км, хотя она проходит прямо через Атлантический океан и ряд островов Флорида Кейс (фото 2).

Overseas Highway (США)

Мостом, дорогу между Крымом и Кубанью, делает небольшой арочный пролёт, шириной всего 227 метров и высотой от глади моря 35 метров. Собственно такую же ширину пролета можно было бы сделать обычной железобетонной балкой - до 200 метров пролёта их применяют смело. А если уж проектируют настоящие мосты, то благодаря подвесам, добиваются огромной высоты и ширины пролёта, так чтобы никоим образом не мешать судоходству. Например у японского моста Акаси-Кайкё ширина пролета составляет 1991 метр. Крымский же мост, из-за своих микроскопических размеров пролёта, неизбежно создаст огромные препятствия для судоходства, сильно ограничивая типы кораблей имеющих возможность пройти под ним.

И последнее - экономика. Поддержание такого сложного инженерного сооружения как мост, требует огромных затрат.

Пролёт крымского моста

Я уже писал про Эресуннский мост между Швеций и Данией. Имея длину почти в 8 км, и 500 метров пролета, он обошёлся в 3 млрд.долларов. Проезд по нему очень недешевый - 50 евро легковой автомобиль, 100 евро микроавтобус и 200 - грузовик, плюс 12 евро с каждого пассажира поезда. И несмотря на это, срок окупаемости проекта планируется 35 лет, такие большие затраты на его содержание.

Если проезд по крымскому мосту будет бесплатным, то на него придется выделять большие деньги из бюджета, финансируя понты и урезая расходы на медицину, образование и другие инфраструктурные проекты. Мост через Лену например, который ждут в Якутии много лет, построить не за что. Выделенные на него финансы ушли на крымский мост в 2014 году, хотя Крым и так был отлично транспортно связан с материком.