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ПолітикаЕкономіка

"Крокують Майданом!" Скандальний український ведучий злякався військ НАТО у Києві

6.5тЧитати новину російською

Скандальний український телеведучий, який був "голосом антимайдану", Юрій Кот виступив на російському телебаченні з промовою щодо військ НАТО у Києві.

Він поскаржився, що армія крокує українською столицею, у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 24".

"Вони тоді не говорили в лютому, що крокуватимуть ось так от натівські війська у нас на Майдані. Якби тоді сказали, їх би ніхто не підтримав. Якби вони тоді сказали, що нацисти маршируватимуть нашою країною, їх би ніхто не підтримав", - сказав він.

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Кот повторив тези скандальних російських політиків, таких як лідер ЛДПР Володимир Жириновський, що українці нібито є росіянами.

"Крокують Майданом!" Скандальний український ведучий злякався військ НАТО у Києві

"Саме тому, що їх ніхто б не підтримав, вони продовжують свій політичний гон. Тому що українці є теж росіянами", - додав ведучий.

Увага! Відео містить антиукраїнську пропаганду!

Як повідомляв OBOZREVATEL, таку істерику в лавах пропагандистів викликала підготовка до Дня Незалежності України. Масштабний парад за участі військових і техніки відбудеться 24 серпня.

22 числа у Києві відбулася фінальна репетиція параду, на якій президент України Петро Порошенко розповів про те, що для нього є честю стояти в одній лаві із захисниками держави.

23 серпня український лідер зазначив, що вступ до НАТО буде реальним у тому випадку, коли озброєння максимально наблизиться за стандартами до Північноатлантичного альянсу.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Особа
Юрій Кот
Місце
Росія
Об'єкти
НАТОЗбройні сили України
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Ну я понимаю Котяру, на заработках он, вешает лапшу рабам пукина, тем самым отвлекает баранов когда тех стрижут их олигархи, пугая нату. А зачем обосреватель сюда эту керню печатает? П.С. Украина сама скоро решит на референдуме хочет в нато или нет, хотя после 2014 уверен 80% будет за.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
ну что быдлоротые. наскакали? свобода...
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Gordon Yury
Gordon Yury
Интересно, союзная гитлеровская армия на совместном параде в москве - это хорошо, а солдаты стран, поддерживающих УКРАИНУ в ее национально-освободительной борьбе с рашкой - это плохо. Вы уж там за поребриком апределитесь - или трусы наденьте, или крестик снимите!
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