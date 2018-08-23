"Крокують Майданом!" Скандальний український ведучий злякався військ НАТО у Києві

Скандальний український телеведучий, який був "голосом антимайдану", Юрій Кот виступив на російському телебаченні з промовою щодо військ НАТО у Києві.

Він поскаржився, що армія крокує українською столицею, у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 24".

"Вони тоді не говорили в лютому, що крокуватимуть ось так от натівські війська у нас на Майдані. Якби тоді сказали, їх би ніхто не підтримав. Якби вони тоді сказали, що нацисти маршируватимуть нашою країною, їх би ніхто не підтримав", - сказав він.

Кот повторив тези скандальних російських політиків, таких як лідер ЛДПР Володимир Жириновський, що українці нібито є росіянами.

"Саме тому, що їх ніхто б не підтримав, вони продовжують свій політичний гон. Тому що українці є теж росіянами", - додав ведучий.

Увага! Відео містить антиукраїнську пропаганду!

Як повідомляв OBOZREVATEL, таку істерику в лавах пропагандистів викликала підготовка до Дня Незалежності України. Масштабний парад за участі військових і техніки відбудеться 24 серпня.

22 числа у Києві відбулася фінальна репетиція параду, на якій президент України Петро Порошенко розповів про те, що для нього є честю стояти в одній лаві із захисниками держави.

23 серпня український лідер зазначив, що вступ до НАТО буде реальним у тому випадку, коли озброєння максимально наблизиться за стандартами до Північноатлантичного альянсу.