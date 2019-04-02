Крижане цунамі в Ісландії: оприлюднені страшні кадри

На південному сході Ісландії великі хвилі викликали обвалення льоду з вивідного льодовика Брейдамеркурйокудль.

Туристи фотографувалися на березі, коли сталося крижане цунамі, їм довелося рятуватися втечею.

Відео події опублікували на сторінці туркомпанії Háfjall у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Крижане цунамі в Ісландії Скріншот відео

Також на сторінці компанії розміщене зняте з дрона відео обвалення льодовика в море.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Канаду накрило крижане цунамі, яке зносило на своєму шляху вуличні ліхтарі й дерева.

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