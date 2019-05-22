Криваві вибори в Індонезії: у масових протестах загинули 6 осіб, сотні поранених

В ході протестів у столиці Індонезії Джакарті, які відбулися після оголошення результатів загальних виборів, загинули шестеро людей, 200 — постраждали.

Як повідомляє газета Straits Times з посиланням на губернатор Джакарти Аніса Басведана, Центральна виборча комісія Індонезії в понеділок увечері, 21 травня, завершила підрахунок голосів після виборів.

Чинний президент Джоко Відодо здобув перемогу, набравши 55,5% голосів виборців. Його опонента Прабово Субіанто підтримали 44,5% виборців.

AFP

REUTERS

REUTERS

AFP

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Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону кількох сотень прихильників Субіанто, не згодних із результатами виборів, які протестували перед будівлею агентства зі спостереження за виборами (Баваслу) в центральному районі Джакарти.

"Поки що загинули 6 осіб... Лікарня Таракан отримала найбільшу кількість пацієнтів зранку. Близько 80 поранених протестувальників були доправлені цього ранку. Між тим, близько 70 поранених протестувальників були госпіталізовані в лікарню Пелні", — передає газета слова губернатора, який зазначив, що всього 200 осіб отримали поранення.

Басведан також закликав протестувальників виступати "мирно і організовано", а працівників правоохоронних органів "виявляти стриманість, щоб уникнути будь-яких небажаних конфліктів із протестувальниками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індонезії вибори відбулися 17 квітня. За пости президента, віце-президента, депутатів парламенту і посади в місцевих органах управління боролися близько 245 тисяч осіб. На деяких дільницях підрахунок тривав понад 24 годин поспіль.

В ході загальних виборів померли мінімум 295 працівників виборчкому, які займалися підрахунком голосів. Ще більш ніж 2,15 тисяч осіб відчули нездужання. Підрахунок голосів, у якому брали участь близько семи млн осіб, вівся вручну в умовах сильної спеки на понад 800 тис. виборчих дільницях.

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