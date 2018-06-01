Критики Євросоюзу: до влади в Італії прийшов новий уряд

У четвер, 31 травня, Джузеппе Конте, який стане прем'єр-міністром Італії, оголосив склад свого кабінету.

Тривала політична криза в країні, на думку політиків, прийшла до завершення, пише La Repubblika.

Переговори щодо кандидатур міністрів тривали чотири години, і, в результаті, імена стали відомі.

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Переговори по новому Кабінету міністрів Італії La Repubblika

Так, опублікований повний список із 18 чиновників. П'ять із них - жінки.

Своїми заступниками Джузеппе Конте вирішив призначити представників партій, які виступали з критикою Євросоюзу.

Так, віце-прем'єрами стануть представник популістського "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо, який буде відповідати за питання економічного розвитку, а також Маттео Сальвіні із виступаючої за перегляд міграційної політики "Ліги", який отримає посаду міністра внутрішніх справ.

Міністром фінансів стане економіст Джованні Тріа, а відповідати за відносини з Європою буде Паоло Савона, який вважається євроскептиком. Міністром закордонних справ стане Енцо Моаверо-Міланезі, в 2011-2014 роках обіймав посаду міністра у справах Євросоюзу.

"Ми будемо працювати рішуче, щоб поліпшити умови життя всіх італійців. Складний шлях закінчився, це була хороша робота для всіх", - сказав майбутній прем'єр після переговорів.

28 травня стати прем'єр-міністром Італії президент запропонував екс-главі МВФ Карло Коттареллі. Однак останній в результаті повернув мандат на формування уряду.

Джузеппе Конте офіційно вступить на посаду в п'ятницю, 1 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламентські вибори в Італії пройшло 4 березня . Італійці вибирали 618 депутатів, 309 сенаторів і 18 парламентаріїв, які будуть представляти тих громадян, які живуть за межами країни.

У ході голосування напівгола активістка Femen кинулася на колишнього прем'єр-міністра Берлусконі, який представляє праволіберальну партію "Вперед, Італія!".

За розкладами ЗМІ, найбільш вірогідним варіантом формування італійського уряду після виборів була велика коаліція з Демократичної партії і руху "Вперед, Італія".

5 березня колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці офіційно заявив про відставку з посади глави керівної Демократичної партії після невдачі на парламентських виборах.