Криму мало? Путіна попросили побудувати міст на ще один острів

У Росії депутати попросили президента Володимира Путіна побудувати міст на острів Сахалін.

За словами спікера облдуми Андрія Хапочкіна, на адресу уряду Сахалінської області напередодні прямої лінії з президентом РФ від місцевих жителів надходить величезна кількість аналогічних прохань, передає ТАСС.

При цьому наголошується, що на Сахаліні задумалися про будівництво моста після того, як побачили, що у Росії все ж знайшлися гроші на подібне будівництво в анексованому Криму.

Правда, вартість такого проекту для цього острова буде у три рази більшою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти повідомили про завершення роботи над пальовим фундаментом залізничної частини моста через Керченську протоку.