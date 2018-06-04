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Криму мало? Путіна попросили побудувати міст на ще один острів

3.1тЧитати новину російською

У Росії депутати попросили президента Володимира Путіна побудувати міст на острів Сахалін.

За словами спікера облдуми Андрія Хапочкіна, на адресу уряду Сахалінської області напередодні прямої лінії з президентом РФ від місцевих жителів надходить величезна кількість аналогічних прохань, передає ТАСС.

При цьому наголошується, що на Сахаліні задумалися про будівництво моста після того, як побачили, що у Росії все ж знайшлися гроші на подібне будівництво в анексованому Криму.

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Правда, вартість такого проекту для цього острова буде у три рази більшою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти повідомили про завершення роботи над пальовим фундаментом залізничної частини моста через Керченську протоку.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкт
Керченський міст
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