Кримський міст стоятиме чи впаде: в РФ озвучили сумніви

Оскільки будівництвом Кримського мосту зайняті структури, що не викликають довіри, стверджувати, що він буде споруджений і прослужить довго, не можна.

Проте, якщо міст буде стояти, після повернення Криму до складу України і відновлення дружніх відносин між двома країнами він послужить добру службу, - сказав "Обозревателю" російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил"Леонід Гозман.

"У мене немає ніяких підстав говорити про те, чи буде він стояти, чи впаде. Але якщо міст буде стояти, то, в кінцевому рахунку, він, звісно, себе виправдає, просто тому що комунікація - це річ хороша. І коли Крим повернеться до складу України, міст все одно буде стояти. Будуть нормальні відносини з Росією - і це прекрасно", - переконаний політик.

"Сподіваюся, ми якось придумаємо, як нівелювати екологічний збиток від цього моста", - додав він.

У той же час Гозман звернув увагу на той факт, що "міст будують структури пана Роттенберга, а все, що роблять ці люди, у мене викликає глибоку недовіру - з точки зору корупції і всього іншого".

Опозиціонер також висловився про суто технічні параметри мосту через Керченську протоку. "19 кілометрів - це, звичайно, серйозний міст, але зовсім не найбільший в світі. Мені здається дивним, що будують всього 4 смуги. Якщо дивитися на перспективу, то, напевно, потрібно робити більш масштабну лінію".

Новини Путін пройшовся по Кримському мосту і зробив гучну заяву

Як писав "Обозреватель", раніше старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар заявив, що Кримський міст побудований з порушенням технічних норм і становить небезпеку.