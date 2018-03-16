Кримський міст не можна будувати! Буде трагедія - російський вчений

Кримський міст замислювався Кремлем не стільки як інфраструктурний, скільки як політичний, пропагандистський проект. Таким чином росіянам, у яких за роки після анексії кілька вивітрилася ейфорія від "Кримнаш", необхідно було довести: на окупований український півострів чекає велике майбутнє. Заради того, щоб напередодні президентських виборів у ній міг з вітерцем проїхатися сам Володимир Путін, навіть була зміщена дата російських виборів.

14 березня вічний президент Росії все ж побував на недобудованому Кримському мосту і підсолодив гірку пігулку обіцянкою, що вже в травні по ньому можна буде проїхатися на автомобілі.

Але, на жаль, це якраз той випадок, коли бажання не збіглися з можливостями: з економічними, з політичними та навіть з суто геологічними. Схоже, на "грандіозний" проект чекає доля двох попередніх мостів через Керченську протоку.

Залізобетонні аргументи на користь цього твердження в інтерв'ю "Обозревателю" навів старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог, член партії РОДП "Яблуко" Юрій Медовар.

- На травень поточного року заплановано здачу автомобільної частини мосту, на кінець 2019 року - залізничної.

- Прекрасно! Я радий за Путіна. Може, він по ній і пройдеться, а краще - проїдеться.

Насправді вони хотіли запустити цей міст до березневих виборів - саме тому їх і перенесли.

Юрій Медовар YouTube

Його будують давно, і я не знаю, побудують чи ні. Я багато говорив про це, і можу додати тільки одне: що міст в цьому місці будувати не можна.

Справжній БНІП (Будівельні норми і правила. - Ред.) писали фахівці з великої літери, яких зараз, напевно, вже не залишилося, тому що старі пішли туди (показує вгору), середнього віку виїхали за кордон, а в молодих я якось мало вірю, тому що сам приймаю по своїй спеціальності іспит до аспірантури, і я бачу їхній рівень знань.

Новини Керченський міст став зоною посиленого режиму

Так ось, в старому БНІП було написано, треба і пану Путіну про це сказати - що арочний міст можна будувати тільки на скельних породах, тобто основа повинна бути твердою - граніти або щось іще. Тоді вони тримають. А тут - напівтверді, водонасичені, пливучі глини, у яких епюра напруги, епюра навантаження абсолютно інша. Тому відразу і просіли дві центральні опори.

Спочатку я думав: як же так? Чому вони його будують з середини? Зазвичай середня ланка - остання. Але потім стало ясно: тут колосальне навантаження, 10 тисяч тонн на 2 опори. І вони посадили цей центральний арочний отвір, і він просів. Чому просів - зрозуміло, тому що це зв'язані грунти і глини. Але вони-то просіли нерівномірно, вийшов дуже великий перекіс, і це дуже страшно насправді.

З тієї ж причини не можна побудувати залізничні під'їзди - там грунти не ті. Потрібно міняти весь грунт, який знаходиться на під'їзних шляхах, а це додатково ще 3 мільярди рублів.

Геологічні дослідження не робили. Цим формально займалися якісь дві контори зі статутним капіталом в 5 тисяч рублів кожна. Але за 2015-2016 роки через них пройшло близько 600 мільйонів рублів. Причому, звітність збиткова - нормальні люди не пропускають 600 мільйонів через контору зі статутним капіталом 5 тисяч рублів. Тобто зрозуміло, що це "Рога і копита".

А тепер виявилося, що ці дослідження не були виконані.

- Ви хочете сказати, що будівництво ведеться без геологічних досліджень?

- Я впевнений в цьому! Насправді дослідження проводилися в 1970-і роки найбільшим інститутом "Гідропроект", який проектував Асуанську ГЕС в Єгипті, займався перекиданням північних річок.

Дослідження проводилися спільно з лабораторією морської геології Московського університету. І тоді була експертиза, яка сказала: будувати його не можна. Це найгірше місце, але його обрали.

Світ тісний

- Тобто під час будівництва Кримського мосту були використані дані геологічних вишукувань більш ніж 40-річної давнини?

- Скоріше за все, так.

Міст будували з порушенням БНіП. І з 1 червня 2017 року - а міст почав будуватися набагато раніше - БНіП змінили, з нього прибрали поняття "основа із скельних порід".

Так що там порушення на порушенні.

- Ви сказали, там не можна будувати арочний міст. А який можна?

- Там взагалі не можна будувати ніякий міст. Колись говорили про тунель, але потім виявилося, що і його там побудувати неможливо - там дуже багато водоносних горизонтів, майкопські глини на глибині до кілометра, а до корінних порід далеко.

До речі, сваї забивали на глибину 55 метрів. Такого зараз ніхто не робить. Зараз все робиться по-іншому - буронабивні сваї, буряться свердловини, потім туди під тиском закачується бетон та інше. А потім зверху вже ставлять опори.

Я хотів би подивитися хоча б один раз, як вони ставили на ці сваї основу, яка тримає все навантаження і все полотно. Це досить складний процес. Але цього я не бачив. Весь час показують одну і ту ж фейкову картинку - гарний намальований міст, абсолютно блакитне спокійне море, ніякого хвилювання - так добре! Здавалося б, ще лебедів пустити туди - і взагалі буде повна ідилія!

Голос Севастополя

Тому я ставлюся до цього з великим скепсисом.

- Давайте резюмуємо. Це місце не годиться для будівництва моста, перш за все, виходячи з суто геологічних умов?

- Так, через геологічну будову основи. Ну і море - само собою. Порушується водний обмін між двома морями. Ви знаєте, що Азовське море - це абсолютно внутрішнє море, тупикове.

Біологи писали про те, що там велика трагедія з дельфінами, які живуть тільки в Азовському морі - вони гинуть, тому що змінюється вода. Вона і опріснюється, і забруднюється. І потім не забувайте, що десь поруч знаходяться поховання хімічної зброї часів Другої світової війни - це бомба уповільненої дії. Напевно, якийсь витік відбувається, все-таки стільки років пройшло, і риба дохне, плаває догори черевом.

- Таким чином, ні з якої точки зору мосту там бути не повинно. Проте, будівництво триває. Що чекає на цю споруду і в якій перспективі?

- Там уже було два мости. І де вони? Один змився, другий самі розібрали.

Мені написала людина, яка живе неподалік. Цей чоловік розповів: "Я ловив рибу з першого мосту і з другого мосту - там були якісь опори. Сподіваюся дожити до того, що і з третього мосту я буду ловити рибу".

Я не буду давати прогнози. Я дуже не хочу, щоб загинули люди. Але перспектива цього мосту досить-таки погана. І не забувайте: побудувати можна все, а ось потім експлуатувати - це дуже важко. Приклад - Сочинська Олімпіада. Захід закінчився, і тепер все руйнується.

Але, звісно, побудувати можна все - навіть півня з лайна.