Історична подія! Кримські татари отримали визнання на рівні ООН

Організація Об'єднаних Націй вперше в історії опублікувала Загальну декларацію прав людини кримськотатарською мовою.

Відповідний документ з'явився на сайті Верховного комісара організації у вівторок, 19 листопада.

На такий крок ООН відреагував у Facebook глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, підкресливши, що в умовах російської окупації декларація має бути в будинку кожного кримського татарина.

Кримські татари отримали визнання в ООН

"Сьогодні відбулася важлива історична подія. Загальна декларації прав людини кримськотатарською мовою вперше розміщена на офіційних ресурсах ООН. Декларація має світовий рекорд за кількістю перекладів і доступна більш ніж 520 мовами, кримськотатарський переклад став 521", – поділився він.

Барієв звернув увагу, що документ є підтвердженням того, що ООН визнала суб'єктність кримських татар.

Загальна декларації прав людини – рекомендований для всіх країн-членів ООН документ, ухвалений на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. Текст Декларації є першим глобальним визначенням прав, якими володіють усі люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проєкт резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

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