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23 грудня • оновлено в 13:03
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"Крим – військовий плацдарм": генерал США вказав на небезпеку нападу Росії

1.8т
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Росія може використовувати окупований Крим як плацдарм для нападу на інші країни.

Про це попередив бригадний генерал армії США у відставці, колишній військовий аташе при посольстві Штатів у Росії Пітер Звак, передає "Крим.Реалії".

Він зазначив, що США треба продовжувати працювати з Туреччиною, адже військова присутність Росії у Чорному морі явно не в інтересах Анкари.

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"Якщо ми подивимося на російський флот у цьому регіоні, стає очевидним, що його достатньо не тільки для "захисту Криму", як стверджує Москва. В разі загострення відносин Крим потенційно також може стати плацдармом для нападу на інші країни. Також викликає занепокоєння ймовірність випадкових зіткнень кораблів, як це трапилося у Керченській протоці в кінці листопада минулого року. Тому, крім стримування Росії, ми повинні також постійно підтримувати діалог із Москвою, щоб уникнути подібних інцидентів", – заявив американський генерал.

Також Звак додав, що запропоновану аналітичним центром RAND Corporation стратегію "стримування" Росії в Чорноморському регіоні цілком можливо використовувати як початкові зусилля НАТО щодо стабілізації ситуації в регіоні. При цьому військовий акцентував, що це оборонні заходи, які не несуть загрози для РФ.

Росія окупувала Крим

Росія окупувала Крим

"Найнебезпечніше полягає в тому, що низка російських воєначальників дійсно вважає припустимим застосування тактичної ядерної зброї. Тим не менш, у мене складається враження, що жодна зі сторін по-справжньому не хоче війни, і тому переговори необхідно продовжувати", – підсумував Звак .

Як повідомляв OBOZREVATEL, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін вказав ознаку підготовленого наступу російських окупаційних військ на півдні материкової України.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
США
Теги
Крим Росія - країна-агресор НАТО
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "вероятность случайных столкновений кораблей, как это произошло в Керченском проливе в конце ноября прошлого года". Случайных? Этот генерал один такой дeбил или это там поголовно?)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Военное присутствие России в Чёрном море исчисляется столетиями - с 1783 года, если точно. Это в полной мере относится и к Крыму, где российский флот тоже появился не в 2014 году. Не могу даже теоретически допустить мысли, что отставному бригадному генералу армии США, бывшему, к тому же, военным атташе при американском посольстве в РФ, не известны эти факты. В связи с этим возникает вопрос: зачем он несёт такую откровенную пургу? На кого она рассчитана? :)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Россия может использовать оккупированный Крым как плацдарм для нападения на другие страны....а может и не использовать...а может и Урала жахнуть....
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