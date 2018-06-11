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ПолітикаЕкономіка

Крім України: названі країни, яким загрожує агресія Кремля

3.2тЧитати новину російською

Росія найближчим часом може проявити або ж посилити агресію як в Україні, так і в Сирії, Молдові, Грузії та Казахстані.

Таку думку у своїй колонці для "Апострофа" російський опозиційний політик Костянтин Боровой.

На його думку, Кремль обов'язково використовує проведення в Росії такого великого спортивного заходу як Чемпіонат світу з футболу для чергового прояву агресії.

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"Якщо не під час нього, то трохи пізніше, коли Путіну вдасться трохи" підремонтувати "свій імідж. Путін не збирається змінюватися. Де будуть ці злочини - в Україні, Сирії, Молдові, Грузії чи навіть Казахстані - передбачити складно, тому що Путін б'є по слабких місцях", - додав політик.

Нагадаємо, також Боровий розповів, як Путін пішов на хитрість з ЧС-2018.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіКонфлікт в Сирії
Особи
Володимир ПутінКостянтин Боровий
Місце
Росія
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