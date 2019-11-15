Крим – Україна: Помпео яскраво осадив Росію

Держсекретар США Майк Помпео пояснив, чому його країна не визнала анексію Криму Росією, визнавши Голанські висоти територією Ізраїлю.

Як передає "РІА Новини", Помпео пояснив різницю "фактичними обставинами".

"Є набір міжнародних норм і понять, є фактичні обставини, які їм суперечать, і там, де ці норми вибудовуються, ми повинні визнати їх", – сказав держсекретар.

"Ми просто визнали реальність на землі і історію, яка існувала в цьому конкретному місці", – додав Помпео.

Майк Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в США також заявили, що терористичні "Л/ДНР" повинні бути ліквідовані, бо вони становлять загрозу мирним зусиллям України на окупованому Донбасі.

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