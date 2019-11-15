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16 листопада • оновлено в 02:51
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Крим – Україна: Помпео яскраво осадив Росію

1.5т
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Держсекретар США Майк Помпео пояснив, чому його країна не визнала анексію Криму Росією, визнавши Голанські висоти територією Ізраїлю.

Як передає "РІА Новини", Помпео пояснив різницю "фактичними обставинами".

"Є набір міжнародних норм і понять, є фактичні обставини, які їм суперечать, і там, де ці норми вибудовуються, ми повинні визнати їх", – сказав держсекретар.

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"Ми просто визнали реальність на землі і історію, яка існувала в цьому конкретному місці", – додав Помпео.

Майк Помпео

Майк Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в США також заявили, що терористичні "Л/ДНР" повинні бути ліквідовані, бо вони становлять загрозу мирним зусиллям України на окупованому Донбасі.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Майк Помпео
Місце
США
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну и как? Вам полегчало? А этот кoзeл может приехать в Крым по украинской визе? Пустословие для лошариков украинских. Чтобы и дальше скакали убогие. Но если завтра потребуется, этот же толстопузый, глазом не моргнув, во всем обвинит Украину, и предыдущая позиция ему в этом не сколько не помешает. Это же Штаты, они всегда всех продавали, как только это становится выгодно.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", – сказал госсекретарь. В огороде бузина, а в Kyeве дядька. Короче, он не может объяснить. Ему нечего сказать.
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Кристина Стефанова, Как раз этот набор обстоятельств и объясняет, почему Крым - это Россия!
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