"Крим - це Україна!" Блогер потролив "вибори Путіна"

Відомий український блогер Михайло Голуб показав у мережі бюлетень з російських виборів президента з написом "Крим - це Україна!".

Крім неї, там перераховані і інші злочини - Беслан, Донбас, Курськ і т. д.

При цьому в коментарях російський журналіст Олексій Венедиктов уточнив, що на даному документі не вистачає ще деяких речей.

Знайшлися й такі, кого розлютив напис про Крим.

Як повідомляв "Обозреватель", в Росії один з виборців залишив чинному президенту Володимиру Путіну послання. На документі написано: "Путін - це: війна, грабіж, злидні, брехня! Геть із Кремля".