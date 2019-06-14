"Крим – стара російська територія": екс-канцлер Німеччини оскандалився заявою

Екс-канцлер Німеччини та голова комітету акціонерів Nord Stream Герхард Шредер назвав анексію українського Криму Росією "законною".

Як пише Bild, політик фактично закликав визнати це, а також скасувати санкції, введені проти РФ за агресію в Україні.

Скандальну заяву колишній чиновник зробив увечері 13 червня в Бранденбурзі, виступаючи перед бізнесменами в рамках передвиборних заходів Соціал-демократичної партії, членом якої він є.

"Крим – це стара російська територія. У радянські часи не мало значення, куди Крим був приписаний територіально. Але тепер це вже не так", – сказав Шредер.

Герхард Шредер і Володимир Путін Телеканал 24

На його думку, "приєднанню" Криму до Росії можна знайти юридичне обгрунтування. Він також вважає, що йдеться не про відділення, а про "схвалення населенням", а тому анексія Криму нібито не може вважатися "агресивним актом".

"Ця людина все ще говорить за Німеччину чи вже за Москву?" – пишуть журналісти Bild. Як зазначили вони, кримське питання політик-бізнесмен захищав "у дусі президента Росії Володимира Путіна".

Шредер додав, що санкції проти Росії через війну в Україні повинні бути скасовані, а Україна має виконати Мінські угоди. Крім того, побічно він вимагав визнання нових кордонів після військового вторгнення до Криму.

Видання зазначає, що Шредер є близьким другом глави РФ, який роками служить російським державним компаніям ("Газпром", "Північний потік", "Роснефть").

"Колишній канцлер часто захищає зовнішню політику Росії. Перед підприємцями в Бранденбурзі Шредер виступає як представник Путіна як ніколи відверто і виставляє окупацію українського півострова Крим законною", – написав про інцидент німецький телеканал n-tv.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шредер різко висловився на захист газопроводу в обхід України. Він заявив, що основною причиною затримки з будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2" є тиск США на Данію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!