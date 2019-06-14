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"Крим – стара російська територія": екс-канцлер Німеччини оскандалився заявою

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Екс-канцлер Німеччини та голова комітету акціонерів Nord Stream Герхард Шредер назвав анексію українського Криму Росією "законною".

Як пише Bild, політик фактично закликав визнати це, а також скасувати санкції, введені проти РФ за агресію в Україні.

Скандальну заяву колишній чиновник зробив увечері 13 червня в Бранденбурзі, виступаючи перед бізнесменами в рамках передвиборних заходів Соціал-демократичної партії, членом якої він є.

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"Крим – це стара російська територія. У радянські часи не мало значення, куди Крим був приписаний територіально. Але тепер це вже не так", – сказав Шредер.

Герхард Шредер і Володимир Путін

Герхард Шредер і Володимир Путін

Телеканал 24

На його думку, "приєднанню" Криму до Росії можна знайти юридичне обгрунтування. Він також вважає, що йдеться не про відділення, а про "схвалення населенням", а тому анексія Криму нібито не може вважатися "агресивним актом".

"Ця людина все ще говорить за Німеччину чи вже за Москву?" – пишуть журналісти Bild. Як зазначили вони, кримське питання політик-бізнесмен захищав "у дусі президента Росії Володимира Путіна".

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Шредер додав, що санкції проти Росії через війну в Україні повинні бути скасовані, а Україна має виконати Мінські угоди. Крім того, побічно він вимагав визнання нових кордонів після військового вторгнення до Криму.

Видання зазначає, що Шредер є близьким другом глави РФ, який роками служить російським державним компаніям ("Газпром", "Північний потік", "Роснефть").

"Колишній канцлер часто захищає зовнішню політику Росії. Перед підприємцями в Бранденбурзі Шредер виступає як представник Путіна як ніколи відверто і виставляє окупацію українського півострова Крим законною", – написав про інцидент німецький телеканал n-tv.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шредер різко висловився на захист газопроводу в обхід України. Він заявив, що основною причиною затримки з будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2" є тиск США на Данію.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктСанкції проти Росії
Особи
Герхард ШредерВолодимир Путін
Місце
Німеччина
Теги
УкраїнаРосія
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Как там на Обоссе любят кричать?? Удар в спину?? Вот оно, закрутилось.. Скоро и Донбасс признают частью РФ..
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Этот чувак входит вы правление Газпрома. За российские деньги он даже скажет, что его мать была россиянкой.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Правду экс-канцлер сказал. Все в европе эту неоспоримую истину прекрасно понимают, только говорят об этом пока шёпотом. Но при учёте, что до недавнего времени эту правду вообще не говорили, можно быть уверенным, что её (эту истину), в европе скоро на каждом углу орать будут.
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