"Крим-не наш": Окара розповів про розкол серед жителів Росії

Захоплений Крим перестав бути сакральним для росіян, через що суспільство розділилося надвоє.

Таку думку "Фактам" висловив росфйський політолог Андрій Окара, зазначивши, що навіть урочистості на п'ятиріччя анексії півострова не оживити "кримську ейфорію".

"Ситуація навколо Криму стала за останні роки універсальним моральним камертоном - своєрідним "кримським моральним імперативом". Крим розділив російське суспільство на дві дуже нерівні категорії: ті, які "Крим-наш", і ті, які "Крим-не наш". І навіть склався феномен, який в політології вже закріпився як стійкий термін - "посткримскій авторитарний консенсус". І ось тепер він розпадається, довіру до влади падає, запит на соціальну справедливість зашкалює", – зазначив він.

Окара підкреслив, що згідно з опитуваннями, росіяни назвали відкриття Кримського моста і підвищення пенсійного віку найважливішими подіями 2018 року.

"І у дуже малої кількості людей є усвідомлення причинно-наслідкового зв'язку між цими двома подіями. Тобто далеко не до всіх ще дійшло, що за" Крим-наш "доводиться платити - і дуже серйозні гроші", – зазначив він.

Політолог додав, що зараз життя в регіонах Росії продовжує погіршуватися.

"Але це не спрацювало і не вплинуло. Для людей в регіонах, особливо в селах і в райцентрах, життя все гірше, а пенсія для багатьох - остання соломинка. Пенсіонери в багатьох регіонах, в місцях, далеких від великих міст - це фактично по місцевим мірками середній клас і навіть іноді привілейований стан, що має гарантований дохід. Ну, в Москві, звичайно, все інакше", – резюмував експерт.

Окупація Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії підрахували, у скільки обійшлося захоплення Криму.

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