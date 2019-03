Крим на черзі? Трамп вирішив визнати анексію Ізраїлем земель Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон повинен визнати суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами, які країна анексувала в 1967 році після військових дій.

"Це грає ключову стратегічну роль і має важливе значення для безпеки держави Ізраїль і регіональної стабільності", – написав американський лідер у Twitter.

У відповідь на це прем'єр-міністр Израиля Беньямін Нетаніяху подякува Трампу: "Ви зробили історичний крок!"

Однак, на думку експертів, це рішення може стати першим кроком до підтримки анексії Росією українського Криму. Зокрема, своєю думкою поділився в Facebook експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

"Якщо Штати підуть на це, це стане апофеозом політичного божевілля тієї охлократії, яку Трамп вибудовує в своїй країні. Визнання анексії Голанських висот, за фактом, знищить позицію США по, наприклад, анексуваному Криму", – зазначив він.

Куса також нагадав, що визнання анексії – пряме порушення резолюції Ради безпеки ООН №242, авторами якої були в тому числі США, і за яку вони проголосували.

Експерт вказав, що найімовірніше, ключову роль зіграло вплив ізраїльських лобі. Так, після візиту республіканського сенатора Ліндсі Грема на Голани, він також виступив за визнання суверенітету Ізраїлю над зазначеними територіями.

Ще одним наслідком, на думку Куси, може стати те, що це закладе бомбу уповільненої дії на Близькому Сході, бо знищить будь-які спроби мирного врегулювання суперечок, звівши до нуля бажання сторін домовлятися.

"Звичайно, я плекаю надію, що американський істеблішмент не так з глузду з'їхав, щоб йти на поводу у ізраїльських лобістів і підривати власні високоморальні позиції з подібних питань у світі", – підкреслив експерт.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel's Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!