Крим і Донбас забули? На росТБ запропонували захистити Україну

В ефірі російського телебачення озвучили безглузду тезу про те, що головним гарантом безпеки України є Росія, тому їй не потрібно шукати підтримки НАТО (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дивну заяву про країну, яка захопила український Крим і частину територій Донбасу, зробив російський військовий експерт Ігор Коротченко під час суперечки з українськими політологом Вадимом Карасьовим на пропагандистської програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" в ефірі телеканалу "Росія 1".

Зокрема, обурення пропагандиста викликала заява його опонента про те, що Україна прагне стати членом НАТО через те, що хоче забезпечити собі безпеку від вторгнень.

"Ми забезпечимо вашу безпеку! Україні забезпечимо!" - обурився Коротченко.

У відповідь на це Карасьов нагадав йому, що чотири роки тому Росія анексувала український півострів Крим, і з сарказмом запитав, чи це вважають безпекою окупанти.

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Після його слів до дискусії приєднався і головний "рупор Кремля" Соловйов, який наполягав на тому, що з приводу Криму не повинно виникати абсолютно ніяких питань, а військовий конфлікт в Україні пов'язаний виключно з тим, що до влади прийшли "нацисти".

"У вас був нацистський переворот, який Америка, незважаючи на те, що не повинна була визнати, і Росія, допустили гігантську помилку і визнали цю незаконну владу", - підсумував розлючений через безповоротне віддалення України від країни-агресора Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коротченко заявив, що Росія зобов'язана не допустити вступу в НАТО більше жодної пострадянської країни , використовуючи всі доступні їй методи тиску на сусідів.