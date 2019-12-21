Питання Криму не закрите: новий посол у США вказав на міжнародне фіаско Росії

Резолюції ООН, в яких зафіксовано, що Росія є агресором і державою-окупантом, створюють доказову базу для міжнародних судових процесів щодо анексії Криму.

Таку думку висловив колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я не кажу, що це прямий результат, але, можливо, у нас не було б позитивних рішень у міжнародних судах, якщо б не було цих резолюцій", – сказав дипломат.

Новини Зеленський призначив нового посла України у США

Єльченко вказав на фіаско Росії з Кримом Главком

За його словами, є кілька десятків положень, в яких Росія названа агресором і державою-окупантом, які за доказовою силою можна порівняти з відбитком пальця людини.

"Якщо Генеральна Асамблея ООН так сказала, значить, так і є", – наголосив посол.

Зокрема, за словами Єльченка, такі документи дають більше шансів у майбутньому вимагати повернення конфіскованого майна в Криму. "Адже документи ООН дають усі правові підстави вважати цю конфіскацію незаконною. Згодом це обов'язково буде", – зазначив він.

Єльченко вказав на фіаско Росії з Кримом delo.ua

Крім того, рішення ООН підтримують рівень політичного тиску на Росію. За словами Єльченка, якби цих резолюцій не було, це давало б підстави вважати, що "питання Криму закрите", як стверджує РФ.

"Росія може не виконувати ці документи, але їх виконують інші держави світу", – підсумував посол.

Нагадаємо, раніше російські чиновники кілька разів заявляли, що для Москви питання з Кримом "закрите назавжди".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, ухвалила резолюцію, якою закликала Росію вивести свої війська з Криму і припинити тимчасову окупацію України.

Раніше Генеральний секретар ООН опублікував доповідь щодо дотримання прав людини в анексованому Криму, зафіксувавши численні порушення російських окупантів.

Також Міжнародний кримінальний суд ООН оприлюднив щорічний звіт за результатами попередніх розслідувань порушень прав людини в анексованому Криму і в окремих районах Донбасу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram