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21 грудня • оновлено в 22:59
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Питання Криму не закрите: новий посол у США вказав на міжнародне фіаско Росії

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Резолюції ООН, в яких зафіксовано, що Росія є агресором і державою-окупантом, створюють доказову базу для міжнародних судових процесів щодо анексії Криму.

Таку думку висловив колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я не кажу, що це прямий результат, але, можливо, у нас не було б позитивних рішень у міжнародних судах, якщо б не було цих резолюцій", – сказав дипломат.

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Єльченко вказав на фіаско Росії з Кримом

Єльченко вказав на фіаско Росії з Кримом

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За його словами, є кілька десятків положень, в яких Росія названа агресором і державою-окупантом, які за доказовою силою можна порівняти з відбитком пальця людини.

"Якщо Генеральна Асамблея ООН так сказала, значить, так і є", – наголосив посол.

Зокрема, за словами Єльченка, такі документи дають більше шансів у майбутньому вимагати повернення конфіскованого майна в Криму. "Адже документи ООН дають усі правові підстави вважати цю конфіскацію незаконною. Згодом це обов'язково буде", – зазначив він.

Єльченко вказав на фіаско Росії з Кримом

Єльченко вказав на фіаско Росії з Кримом

delo.ua

Крім того, рішення ООН підтримують рівень політичного тиску на Росію. За словами Єльченка, якби цих резолюцій не було, це давало б підстави вважати, що "питання Криму закрите", як стверджує РФ.

"Росія може не виконувати ці документи, але їх виконують інші держави світу", – підсумував посол.

Нагадаємо, раніше російські чиновники кілька разів заявляли, що для Москви питання з Кримом "закрите назавжди".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, ухвалила резолюцію, якою закликала Росію вивести свої війська з Криму і припинити тимчасову окупацію України.

  • Раніше Генеральний секретар ООН опублікував доповідь щодо дотримання прав людини в анексованому Криму, зафіксувавши численні порушення російських окупантів.

  • Також Міжнародний кримінальний суд ООН оприлюднив щорічний звіт за результатами попередніх розслідувань порушень прав людини в анексованому Криму і в окремих районах Донбасу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Єльченко
Місце
Україна
Тег
Крим
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Международное фиаско России" и многочисленные перемоги Украины. У России Крым. А у Украины резолюции.
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7
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2 из 5 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Себостьян Прейро, да считай ты как хочешь. Пixyй.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Кристина Стефанова, ооооо ну хоть призналась, что вы мр*зи))) и мы вас натянули)))))))))))
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Новому послу вместо Крыма предлагаю соснуть куйца
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2 из 3 ответов | показать все
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Себостьян Прейро, Крым уже 6 лет назад вернули, пе дик
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2
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Себостьян Прейро, кргда? Ты доживешь?
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Генассамблея ООН каждый год принимает резолюции о недопустимости героизации нацизма, но это же укроини не указ. Укроиня даже не стесняется вместе со своими хозяевами против голосовать. США и укроиня.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кристина Стефанова, за то и накажем, И Украину, и придет время, и США...
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