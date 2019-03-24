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Кричали "Слава Україні!" Білорус із синьо-жовтою стрічкою викликав ажіотаж в Мінську

1.4тЧитати матеріал російською

Білоруський студент Сергій Грудницький провів соціальний експеримент у Мінську, прикріпивши на рюкзак синьо-жовту стрічку.

Як з'ясувалося, громадяни Білорусі майже не сприйнятливі до російської пропаганди. До України вони відносяться частіше з симпатією чи нейтрально, передає Spektr.by.

Уточнюється, що Сергій зіткнувся з агресією лише кілька разів – зі старшим поколінням, що дивиться телевізор.

Кричали "Слава Україні!" Білорус із синьо-жовтою стрічкою викликав ажіотаж в Мінську

"Більшість незнайомих людей, з якими мені довелося зіткнутися, думали, що я турист з України. Трохи рідше вважали біженцем або іноземним студентом. В університеті до даного прояву моєї громадянської позиції поставилися більш ніж спокійно: жоден викладач не зробив зауваження щодо носіння елементів іншого нації ", – пояснив студент.

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Він додав, що продавці, побачивши стрічку, пропонували товари українського виробника.

"Майже кожна друга продавщиця вказувала на вироби популярної шоколадної фабрики, а одна навіть зізналася, що "хоч цей шоколад і від ворогів Росії, але смачніше, ніж російський". Реакція перехожих на вулицях Мінська була найрізноманітнішою. Молодь не забула крикнути в спину "слава Україні!" – розповів Грудницький.

Люди похилого віку цю радість не поділяли і замість гасел іноді вигукували прокльони. У метро стався самий дивний випадок.

Україна і Білорусь

Україна і Білорусь

ілюстрація

"На платформі підійшов інтелігентний на вигляд чоловік середніх років з сумкою для ноутбука на плечі і поцікавився, з якою метою мій рюкзак доповнює жовто-блакитна деталь. Коли я пояснив свою позицію, він почав вимагати зняти українську стрічку, а на її місце повісити "георгіївську". Остання, до слова, бовталася на його сумці, тому крім слів чоловік зміг ще й продемонструвати її. Щоб не посилювати ситуацію, я спокійно кивнув і відійшов у сторону", – поділився студент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мінську влада заборонила проводити пікет на честь "Дня єднання з Росією", який відзначається 2 квітня.

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Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Місце
Білорусь
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А зачем он прикрепил прапор Брауншвейг-Люнебурга?
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Чуть реже считали беженцем или иностранным студентом" или дауном. В Москве вообще никто не заметит.)))
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