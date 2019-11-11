"Кричали "Руска к*рва" і зігували!" Скабєєва влаштувала істерику через українських ультрас

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва влаштувала скандал у прямому ефірі через гасла львівських ультрас. Вона раптово згадала про те, як українці провчили сербських фанатів "русского міра" на "Львів Арені" 7 червня.

За її словами, футбольні фани вигукували мати на адресу сербських вболівальників, а також буцімто "зігували". Бурхливою реакцією рупор Кремля вибухнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва

"Під час виконання національного гімну Сербії вже на матчі збірних у Львові чи не всі 30 тисяч українських вболівальників скандували "Руска к*рва!" і "зігували" під бандерівські гасла! Загалом все те, що в цивілізованому світі неможливо і називають хуліганством, в Україні норма!" – скипіла одіозна пропагандистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 червня українські фанати перед відбірковим матчем чемпіонату Європи-2020 з командою Сербії на "Арені Львів" заглушили гімн гостей гаслом "Руска к*рва".

Цією популярною у вузьких колах піснею українські ультрас помстилися сербським шанувальникам "русского міра" за часту демонстрацію відданості країні-агресору.

В той день Національна збірна України обіграла сербів з рахунком 5:0.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!