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11 листопада • оновлено в 16:57
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"Кричали "Руска к*рва" і зігували!" Скабєєва влаштувала істерику через українських ультрас

2.2т Читати матеріал російською

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва влаштувала скандал у прямому ефірі через гасла львівських ультрас. Вона раптово згадала про те, як українці провчили сербських фанатів "русского міра" на "Львів Арені" 7 червня.

За її словами, футбольні фани вигукували мати на адресу сербських вболівальників, а також буцімто "зігували". Бурхливою реакцією рупор Кремля вибухнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

"Під час виконання національного гімну Сербії вже на матчі збірних у Львові чи не всі 30 тисяч українських вболівальників скандували "Руска к*рва!" і "зігували" під бандерівські гасла! Загалом все те, що в цивілізованому світі неможливо і називають хуліганством, в Україні норма!" – скипіла одіозна пропагандистка.

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"Вгамуйте западенців!" Скабєєва влаштувала скандал у ефірі через Бандеру

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 7 червня українські фанати перед відбірковим матчем чемпіонату Європи-2020 з командою Сербії на "Арені Львів" заглушили гімн гостей гаслом "Руска к*рва".

  • Цією популярною у вузьких колах піснею українські ультрас помстилися сербським шанувальникам "русского міра" за часту демонстрацію відданості країні-агресору.

  • В той день Національна збірна України обіграла сербів з рахунком 5:0.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо, нерабам не очень приятно выслушивать о себе правду, отсюда и такие эпитеты...
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Николенко Саша
Николенко Саша
А Скабеева секси, Попову повезло)
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Сначала она впала в истерику, потом в панику, а потом совершила подлость. :) А, по-моему, она просто выразила отвращение и возмущение, которое возникает у каждого нормального человека.
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