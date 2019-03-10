Кричали і молилися: у США десятки пасажирів постраждали через НП із літаком

Під час перельоту зі Стамбула (столиця Туреччини) у Нью-Йорк (США) не менше 29 осіб отримали травми при турбулентності.

Як передає NBC з посиланням на місцеву владу, рейс виконувала компанія Turkish Airlines. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Усього на борту літака були 326 пасажирів і 21 членів екіпажу. Сильна тряска почалася, коли повітряне судно підлітало до міжнародного аеропорту Джона Кеннеді у Нью-Йорку.

У результаті кілька пасажирів отримали удари і садна.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

На кадрах, які були зняті на борту літака і викладені в мережу, чутно крики і молитви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центральній частині Колумбії в суботу, 9 березня, сталася авіакатастрофа, у результаті якої загинули як мінімум 12 осіб.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram