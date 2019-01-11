Французы в 2014-2016 г. снисходительно отзывались о революции в Украине, – всё это мы видели ещё в 1789 г. Ничего нового.

Даже Донбасс – это лишь повторение Вандеи с её английским "золотом Питта". Только вместо золота бумажные рубли России. Впрочем, правительство Питта-младшего тоже предпочитало давать роялистам не золотые монеты, а фальшивые французские бумажные деньги, надеясь заодно вызвать бурную инфляцию, восстания и в итоге падение правительства республиканцев.

Москва тоже прибегала к этому приёму, выпуская фальшивые гривни и доллары для Украины. Появление "жёлтых жилетов", а до них угроза победы Ле Пен на президентских выборах 2017 г., избавили французов, и не только их, от этого снобистского взгляда на Украинскую революцию. Снобизма и всезнайства поубавилось, но ясности в понимании обеих революций пока не очень прибавилось.

Акции "желтых жилетов" во Франции ИноСМИ

Новини Украинской революции пора перестать стесняться

Те, кто так говорил, были правы только в одном и самом общем аспекте: революция в Украине и отражение ею российской агрессии, – это такая же давняя и глобальная борьба демократий с автократиями, как и борьба республиканской Франции с коалицией против неё европейских монархий. Примечательно, что против Великой Французской революции тоже сразу выступила немецко-российская империя Екатерины II. Притом, что где Россия, а где Франция, и какое дело московитам до событий в Париже. Глобализация, однако.

Из-за глобализации ещё в 1649 г. московский царь Алексей Михайлович осудил казнь английского короля Карла I республиканцами, назвав её и революцию "злым делом". Но тогда Москва войск в Англию не послала. Её вмешательство в "английские дела" свелось к высылке из Московии купцов-англичан, чтобы не разносили "заразу", к переизданию на русском брошюр и памфлетов английских роялистов, а также к вылазке в Англии.

Там в 1650 г. появился фейк – "Декларация" от имени Алексея Михайловича за восстановление монархии и анонимная брошюра, восхвалявшая истинную демократию, якобы всегда существовавшую в Московии. Поскольку брошюра резко противоречила столетнему мнению англичан о том, что в Московии демократией и не пахнет, даже по меркам XVI-XVII веков, то её заказчик очевиден. Так что, – ничто не ново под луной. Не было только терминов "информационная и гибридная война" и заявлений с апломбом: "Нас там нет".

В Московии интерес к Англии возник ещё в XVI века, когда её церковь заявила о своей автокефалии и разорвали отношения с Римом. В Кремле тогда возникла иллюзорная идея о возможном присоединении к московскому православию англиканской церкви. Эта идея ожила во время Английской революции и вылилась в печатание брошюр, нахваливающих Московию, в надежде, что роялисты приведут Англию под царскую руку. Приводить под царскую руку Францию послали уже флот и Суворова в Альпы. Но в РФ до сих пор верят в миф, что Наполеон к ним сам пришёл и не очень любят вспоминать, как Павел I объявил Мальту российской губернией.

Официально захватывать Мальту собирались, как и Крым, только для того, чтобы её не захватили французы. То, что Мальта была под суверенитетом Испании абсолютно Россию не смущало. "Окучивать" Мальту агентурой начала Екатерина II. Павел лишь завершил её начинания, когда 4 января 1797 г. подписал с главой ордена Фердинандом фон Гомпешем "Конвенцию", объявлявшую Мальту протекторатом России. Где Мальта, а где Россия, в которой за ночь учредили "Российское римско-католическое великое приорство" и главой этого филиала Мальтийского ордена объявили … православного царя Павла.

Новини Три геополитических тренда в России

Называется это – непримиримые противоречия между воистину православными и католиками. В их рамках "защитница православных" Екатерина II не закрыла в Украине и Беларуси филии иезуитов, когда папа Климент XIV под давлением общественного мнения Европы в 1773 г. был вынужден распустить этот орден, до того изгнанный даже из Португалии, Испании и Неаполитанского королевства. Но в России орден продолжал существовать. Царь Павел даже уговорил папу Пия VII узаконить эту ситуацию, и тот 7 марта 1801 г. издал буллу с позволением иезуитам восстановить свою деятельность только в одной стране мира – в России. Но через 5 дней Павла удушили без всякой революции. Александр I не стал тему с иезуитами развивать и объявлять себя их главой, а позже отказался и от титула магистра Мальтийского ордена, который в сентябре 1798 г. присвоил себе Павел І.

Павел официально объявил себя правителем Мальты после того, как армия Наполеона через 1,5 года после установления над островом протектората России, причалила к нему по пути в Египет. Наполеон попросил у магистра Гомпеша воды для неё, но тот заявил, что за водой в гавань могут по древнему обычаю зайти только четыре военных корабля.

Наполеон ответил, что обычай пора изменить, и весь его флот причалил к берегу за водой, роялистами и русскими агентами. Сопротивляться решили только Гомпеш и 16 из 200 рыцарей. Они несколько раз выстрелили из пушек, но быстро сдались, так как мальтийцы в основном поддерживали Наполеона и теперь уже он подписал "Конвенцию" с Орденом. Мальта вошла в состав Франции, Орден распустили, а Гомпешу и рыцарям выдали пенсии и разрешили уехать. В ответ царь Павел низложил Гомпеша как изменника, себя объявил магистром Ордена и велел в календарях и везде называть Мальту российской губернией.

Но через два года со словами "Мальта наша!" там высадились англичане. Павел обиделся на союзников и послал казаков вторгнуться в Индию, чтобы англичане отдали ему Мальту в обмен на спокойствие в Индии. Но эту многоходовочку вскоре отменили путчисты и его сын Александр, успев вернуть казаков с пути в Индию.

Москва не отрицает все эти свои "следы" в Европе, но старается о них не вспоминать. Если и делает это, то называет их "справедливыми и оборонительными войнами". Так что не стоит удивляться, когда во Франции из "жёлтых жилетов" вылезает "рука Москвы" с флагом "ДНР" и требованием немедленного ухода ненавистного ей Макрона. Но нелепо утверждать, что акции "жёлтых жилетов" на их старте во Франции – это дело рук Москвы и только её.

Во Франции акции "жёлтых жилетов" имели собственные причины, а Москва пытается их возглавить и направить. Так сказать, – оседлать процесс в духе восточных единоборств об использовании силы противника. В этом у неё есть многовековой опыт, который большевики пополнили схемами организации пролетарских революций в странах без пролетариата и в каменном веке.

Но пролетарские "революции" вышли из моды, и Москва ищет им замену, и пытается импровизировать с "жёлтыми жилетами", а до них с движением "Оккупай". При этом у неё есть "пунктик" – такие движения надо обязательно делать глобальными. Отчасти это дань марксизму, отчасти лени великороссийского ума, которому не хочется придумывать каждый раз новые схемы, а найти универсальную и работать по шаблону. Именно за такую универсальность в России полюбили марксизм, и плевали на Маркса, специально разъяснявшего россиянам, что он никакой универсальной теории не изобрел.

Отсюда и брюзжание Москвы в адрес США, которые, как в ней верят, устраивают "цветные революции" всякий раз по новой технологии. Завидно и обидно. Над вопросом: как революции происходили до создания США в Москве думать не любят, чтобы не разрушить гармонию в своих головах.

Новини Трамп подал отличную идею

Поэтому не удивительно, что "жёлтых жилетов" сразу попытались скопировать, чтобы сделать глобальным движением по образцу большевизма. Тем более, что это не сложно, надо только одеть жёлтый жилет и что-нибудь потребовать, хотя бы удаления тёщи из кухни. В результате в Бельгии, Португалии и других странах акции "жёлтых жилетов" выглядят столь бессмысленным и инородным телом, что очень похожи на работу коллег Петрова и Баширова с привлечением местных полезных идиотов и безработных. Они выглядят так же надуманно и постановочно, как и коммунисты Севастополя в "жёлтых жилетах" вежливо критикующие Путина на своём митинге 18 декабря по случаю 140 лет со дня рождения Сталина.

Попытка глобально раскрутить "жёлтые жилеты" имеет ряд параллелей с подзабытым движением "Захвати Уолл-стрит", более известным как "Оккупай". О нём стали говорить с 17 сентября 2011 г. после занятия Зукки-парка в Нью-Йорке и перекрытия Уолл-стрит протестующими. Но призывы к таким акциям в США ещё в феврале начало публиковать канадское антипотребительское общество "Abdusters".

Оно с 1989 г. издаёт тиражом в 120 тыс. экземпляров одноименный журнал, где из принципа не даёт рекламу. "Abdusters" значится как некоммерческая организация, живущая за счёт пожертвований, а его борьба с потребительством созвучна аналогичной компании в советских газетах конца 1970-ых и в 1980-ых. "Оккупай", инициированный "Abdusters", позиционировал себя как движение за глобальную справедливость и ликвидацию богатых. Его копировали в 82 странах, но на практике "Оккупай" не вышел за пределы США и везде по сути был лишь локальным повтором Всемирных социальных форумов, которые любил организовывать и оплачивать нефтедолларами Уго Чавес.

В самих США "Оккупай" выдохся уже к январю 2012 г. Его глашатаи заявляли, что разочарованы в Обаме, который не устранил экономический кризис 2008 г. Через три года после кризиса это звучало нелепо, но обретало смысл, если учесть, два обстоятельства.

Первое. В конце декабря 2010 г. в Тунисе началось восстание против автократии Бен Али, которое дало импульс "Арабской весне" 2011 г. Запуск осенью 2011 г. "Оккупай" в США выглядит как ответ Москвы на неё. В СМИ России тогда впервые дружно закричали об использовании США новых технологий, Интернета и социальных сетей для свержения автократий в Египте, Ливии, Сирии, Йемене и далее по списку. Сочувствия у Москвы не вызывал лишь Бен Али, так как имел однозначно западную, а не российскую ориентацию. Свержение Хосни Мубарак, ежегодно получавшего от США сотни миллионов долларов на египетскую армию, тоже нарушало стройность этой схемы, но в России из-за этого не переживали, поскольку даже в великом марксизме концы с концами не сходятся. Так что требовать научности от современных российских политологов не обязательно, главное – вера и скрепы.

Второй причиной, стимулировавшей запуск "Оккупай" были президентские выборы в США осенью 2012 г., на которых Обама шёл на второй срок. Москва уже в 2008 г. была сильно разочарована его избранием, так как оно разрушило её многолетние усилия по созданию США имиджа страны, где всегда "Убили негра". Теперь негр мог быть избран повторно и это нельзя было назвать случайностью. В этом контексте запуск "Оккупай" ровно за год до голосования выглядит очень логичным.

Присоединиться к "Оккупай" призывали всех, кто хоть чем-нибудь не доволен и готов выйти на улицу. В этом заметно ещё одно его сходство с "жёлтыми жилетами", которые повторяют тактику "Оккупай" с перекрытием дорог и мостов. Но в стране автомобилей "Оккупай" не мог себе это долго позволить и быстро пошел на спад, тем более что не имел конкретных целей и рецептов. Осенью 2012 г. в период голосования слабые акции "Оккупай" прошли в последний раз и о нём забыли. "Оккупай" стал не нужен. Вдобавок нельзя бесконечно бороться за всё хорошее и против всего плохого, перекрывая дороги, – раньше или позже, но это всем надоест.

Во Франции "жёлтые жилеты", тоже борющиеся за всё и сразу, начинают повторять историю "Оккупай". Глобальное движение из них, как и из "Оккупай", точно не выйдет. В самой Франции оно тоже выдыхается. В акциях 5 января в Париже с 12 млн. жителей участвовало лишь 3,5 тыс. человек. По всей 67-миллионной Франции – 50 тыс., многие из которых решают уже свои локальные, а не национальные проблемы, или удовлетворяют свою страсть к протестам. Тут уместно напомнить слова Ханны Арендт: "Забастовки – это роскошь, которую могут позволить себе демократии". Написано это было за пару лет до расстрела забастовщиков в советском Новочеркасске. "Хозяева не бастуют" – утверждали в это время в СССР.

Для Франции, где после 1968 г. сложилась традиция на Новый год и в День взятия Бастилии жечь автомобили как символ буржуазности, массовое требование не поднимать на 4 цента цену литра бензина выглядит иронией и торжеством этой самой буржуазности. В 2012 г. социалист Олланд ввёл 75% налог на личные доходы свыше 1 млн. евро в год. Не навсегда, а на три года. Но к началу выборов в 2017 г. он стал самым непопулярным президентом в истории Франции с рейтингом 4%. Список таких парадоксов в сознании французов можно продолжить, и он имеет объяснение, которое кратко можно свести к парафразу "Во Франции так и не поняли смысл революций и мало чему научились".

Поэтому не стоит снобистски отзываться об Украинской революции, а лучше взглянуть повнимательней, как до весны 2018 г. удавалось ломать все попытки Кремля оседлать её энергию и повторить трюк большевиков с их Октябрьским контрреволюционным путчем. Тем более, что пример этому есть в истории Франции – июньское восстание 1848 г., когда коммунисты и бонапартисты пытались свергнуть Временное правительство из демократов и социалистов, сформированное в результате революционного восстания в марте. Ленин и большевики лишь более удачно скопировали их опыт. Сейчас Кремль пытается творчески повторить всё это руками неокоммуниста Жан-Люка Меланшона и неоголлистки Марин Ле Пен и трансформировать "жёлтые жилеты" в отряды матросов-штурмовиков.

Опять – "Ни что не ново под луной". Разумеется, если не учитывать, что 9-12 июня в странах ЕС будут выбирать депутатов в Европарламент. В этом контексте итальянские "друзья Путина" из "Лиги Севера" уже тоже атаковали Макрона, борясь за избирателя, и хотят договориться о союзе с польской партией "Право и справедливость". До попытки штурма Елисейского дворца "жёлтыми жилетами" не дойдёт, так как в Кремле поняли, что своими играми в "революции" в Европе, непроизвольно подталкивают и россиян к протестам. Поэтому из Кремля начали выкрикивать: "Что, хотите, как во Франции? Мало вам Украины?!". Заигрывания Кремля с авторитаристскими партиями Европы тоже может вылезти ему боком, и совсем не в том месте, где он ожидает. Её демократии тоже умеют обратить усилия противника себе на пользу.

В целом глобальное противостояние демократий и Российской неоимперии входит в новую и решающую фазу, развитие которой будет во многом зависеть от результатов выборов в Украине. В случае их положительного результата в учебниках будут писать о Великой Украинской революции.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!