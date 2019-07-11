"Кремлівський старий" пішов у бій: знайдено показовий нюанс подій у Грузії

У Тбілісі розгортається реалізація і "обкатка" сценарію "керованого хаосу", кінцевою метою якого є прихід до влади в Україні, Грузії та Молдові "дружніх РФ режимів".

Таку думку висловив військовий експерт Костянтин Машовець на своїй сторінці у Facebook. За його словами, після скандалу з образою президента Росії Володимира Путіна в Грузії проходять "майдани" й "антимайдани", а самі грузини побоюються початку громадянської війни.

"Сьогодні ще важко сказати, наскільки Кремль спровокував або брав участь у створенні сюжету "Руставі-2", але спіч Габунії був використаний правлячим режимом на повну для мобілізації своїх прихильників і дискредитації опозиції, що в підсумку вилилося в початок грузинського варіанту "антимайдану", – написав він.

Протести в Грузії riafan.ru

На думку експерта, також показовою була реакція Путіна, який одразу ж прикинувся "миротворцем".

"Кремлівський старець майже одразу ж показово "заблокував" ініціативу про санкції щодо Грузії. Просто добрий і незлопам'ятний дядечко Пу. За задумом якого, після таких слів і дій повинна послідувати доповідь: сценарій СВР РФ успішно відпрацьований!" – написав Машовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний у Грузії телеведучий Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" у неділю, 7 липня, нецензурно вилаяв російського президента та його покійних батьків.

"Я хочу передати величезний привіт нашому великому другу, президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну. Вовочко, с*ко ти бродячий... На нашій красивій землі немає місця такому убогому створінню, такому виродку, як ти", – вибухнув він.

Грузинська телекомпанія "Руставі-2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайку тележурналіста. У країні почалися масові протести.

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