Бліцкриг Москви з видалення уряду Пашиняна в Вірменії "завис", щоб не сказати, провалився. Це починають розуміти в Кремлі і змінюють тактику.

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Причина неудачи – нельзя до бесконечности юзать путчи в стиле большевиков и чекистов, даже, если творчески. Нельзя, хотя бы потому, что большевики были талантливей чекистов, а последующие поколения "чекистов" толстели, но становились всё более бездарными. Старая карикатура про облысение марксизма от Маркса до Хрущёва может получить вторую жизнь как карикатура на оскудение кремлёвских умом.

План блицкрига в Армении у нынешних "чекистов" был, как и полагается, гениальным и простым, а потому и дебильным. Народ должен свергнуть Пашиняна за проигранную войну, полагали "чекисты", успешно разгромившие половцев и печенегов.

Но "чекисты" забыли, что даже с половцами в 1068 г. эта схема не сработала. Когда трио сыновей Ярослава Мудрого во главе со старшим Изяславом потерпело в битве на реке Альте под Переяславом поражение от половецкого хана Шарукана, то в Киеве действительно было восстание. Киевляне на вече потребовали от Изяслава оружия, коней и продолжения войны, но тот сбежал. Тогда повстанцы разгромили офис и дом великого князя, а также служащих его администрации, и выпустили из тюрьмы Всеслава, князя полоцкого, имевшего репутацию чародея и волхва. Во главе с ним киевляне и выступили в новый поход, но не на восток, на половцев, а на запад – против Изяслава, который взял войско у польского короля Болеслава II и шёл на Киев. По дороге Всеслав из войска ночью сбежал в Полоцк, выпавший из державы Рюриковичей сразу после смерти Владимира Крестителя. Население Полоцкого княжества состояло из смеси кривичей с литвинами-ятвягами, а управлял ими сын Владимира Святого, от изнасилованной им Рогнеды. Всеслав был его внуком, но полоцкие князья "святого" деда не почитали, да и летописцы называли их "Рогволжими внуками", в память о Рогволде, отце Рогнеды и не русском князе Полоцка. Так что, миф о триединой Бело-Мало-Великороссии создан на пустом месте. Полоцкое княжество и его князей Рюриковичи считали не русскими и пытались выслать их в Византию. После бегства Всеволода повстанцы поход прекратили и вернулись в Киев, куда пришёл Изяслав с поляками и из мести убил 70 человек.

Не все восстания из-за военных поражений происходят и развиваются так прямолинейно, как это представляют себе "чекисты". Не только с половцами, но и с армянами.

По плану Кремля в этой войне ему надо было лишь выждать, когда армия Азербайджана возьмёт в кольцо под Ханкенди (Степанокертом) армию Армении, овладев трассой Шуша – Лачин. После этого даже самым далёким от военных стратегий и тактик людям станет ясно – война за Карабах проиграна и дальше она будет уже продолжаться на территории Армении, а не Азербайджана. В этот момент и должен появиться бравый русский миротворец, который всех помирит и порядок наведёт. Попутно напялит себе на голову не только лавровый венок миротворца, но и венок спасителя Армении. В благодарность неразумные армяне должны внимательно прислушиваться к пожеланиям спасителя о том, кого он хочет видеть во главе правительства вместо "предателя" Пашиняна. Этот "спаситель" готов даже прислать своих глашатаев на центральную площадь Еревана, чтобы помочь армянам прозреть и сменить правительство.

Всё так и произошло, но путч, вопреки ожиданиям "чекистов", стал "подвисать" уже на третий день после его начала. Два ярких признака "зависания". Первый, Армен Рустамян, лидер партии "Дашнакцутюн" на митинге за уход "предателя" Пашинян 12 ноября всем объяснял, что тот быстро не уйдёт и надо готовиться к долгой борьбе. Признак второй, – в этот же день посол РФ в Армении Сергей Копыркин встретился с Левоном Тер-Петросяном, её первым президентом и духовным лидером партии и движения "Национальный конгресс". Пресс-секретарь этой партии честно сообщил, что двухчасовый разговор касался поиска выхода из внутриполитического кризиса в Армении. Итак, перемирие вступило в действие в полночь на 10 ноября, а на третьи сутки после начала путча и избиения спикера парламента в Москве осознали, что "блицкриг" провалился, хотя план и был гениальным. Правительство Пашиняна быстро не уйдёт, а если и уйдёт, то медленно, после досрочных парламентских выборов.

Поэтому в Кремле готовятся к игре в долгую и подбивают клинышки к Тер-Петросяну, поскольку шансы "карабахской партии" Саргсяна вернуться к власти крайне малы, если не ничтожны, и надо искать, на кого можно сделать основную ставку. Тер-Петросян фигура авторитетная и вполне может сменить Пашиняна, но для Москвы сомнительная и не очень удобная. На переговоры с ним Москва пошла не от хорошей жизни, а из-за провала путча и дефицита своих "кротов" и "консервов" в Армении. Дефицит "консервов" в политикуме Армении, как и Беларуси, обусловлен тем, что до революции 2018 г. их не "закладывали" в таком изобилии как в неблагонадёжной Украине. Заложить после революции не успели, и не считали особо нужным, поскольку предполагалось работать с проверенной Республиканской партией Саргсяна и аффилированными с ней группами.

Однако поражение в войне ударило не только по Пашиняну и его партии "Мой шаг", но и по "карабахской партии", а также по имиджу РФ в Армении. Венок миротворца на ней сидит не очень уверенно – в глазах части армян она ещё больший предатель, чем Пашинян. В глазах другой части армян предатель именно Россия, а не Пашинян, который объективно не мог эту войну выиграть. По этой причине российскую военную базу в Гюмри с 10 ноября и привели в состояние осаждённой крепости, – "чекисты" логично подозревали, что армяне могут прийти разбираться не только в свой парламент.

Поскольку путч не задался, то "чекистам" остаётся только одно – подталкивать Армению к досрочным выборам в надежде привести к власти свою креатуру. Российский "блицкриг" с путчем в Армении начинает плавно трансформироваться в затяжную войну.

То, что "блицкриг" с путчем провалится, так же, как и оборона армянского государства № 2 – Республики Арцах, было понятно всем, кроме "чекистов". В том числе и правительству Пашиняна. Но никто, во всяком случае публично, не хотел сказать им: "Не тратьте куме сили, спускайтеся на дно".

Путч должен был провалиться по многим причинам. Во-первых, многим в Армении уже надоела формула "Это не Арцах продолжение Армении, а Армения продолжение Арцаха". Жизнь на два государства армянам ещё до войны стала, как минимум, надоедать. Война эти настроения лишь усугубила. В том числе и тем, что официально с Азербайджаном воевало армянское государство № 2, а армянское государство № 1 его лишь поддерживало морально, информационно, дипломатически и различной гуманитарной помощью, включая присылку добровольцев и наёмников. Их привозили чартерными авиарейсами в Ереван даже из города Сулеймания в иракском Курдистане, который контролирует проперсидский Патриотический союз Курдистана. Но это, как и пропуск через Иран военно-транспортных самолётов РФ, не смущало аятоллу Хаменеи и правительство Ирана, и не мешало им говорить об однозначной поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Война вела Армению к мировоззренческому кризису режима "после правды", как назвали его британцы. Если в Иране "после правды" выглядело как: мы поддерживаем Азербайджан, но вооружаем Армению, то в Армении это выглядело как: мы в Карабахе не воюем, но ловим дезертиров, которые не хотят ехать туда и воевать. В Армении, в отличие от Ирана, режим "после правды" непосредственно и грубо коснулся многих мужчин и связанных с ними дам, что и вызвало его неприятие. На практике это стало второй базовой причиной провала путча и привело к мировоззренческому кризису, который ещё не один раз даст о себе знать.

Третьей причиной провала "блицкрига" с путчем стал фактический отказ большей части армии и в целом силовиков участвовать в нём. "Чекисты" полагали, что именно эти люди и будут ударной силой путча, поскольку они якобы хотят войны до победного конца. Но за три дня однозначно выяснилось, что эти люди хотят окончания войны, а не её продолжения с оттянутым и непонятным концом. Без официального объявления РФ войны Азербайджану они участвовать в путче за продолжение войны отказываются. Более того, как практики они ставят условие: пусть сначала российские танки пересекут азербайджанскую границу, и лишь после этого мы арестуем правительство Пашиняна. Цена обещаний русских хорошо известна, поэтому все предпочитают иметь от них реальные гарантии. Третья причина провала путча заключается тоже в кризисе режима "после правды", но уже в самой РФ и в её отношениях с Арменией.

Поскольку "блицкриг" провалился и "Комитет спасения" не смог за три дня взять власть и уже взять её методом путча не сможет, то Кремль вынужден толкать Армению к досрочным выборам. Для этого ему надо решить две задачи: вызвать у армянского общества их желание и добиться от правительства и президента согласия и решения об их проведении с датой дня голосования.

Для решения обеих этих задач потребуется немало времени и усилий. Большинство армян пока не готово вот так сразу взять и расстаться с Пашиняном. Не готово вполне логично, так как даже Сталин не расстреливал всех генералов за проигранные сражения, хотя и пообещал расстрелять Жукова, если тот сдаст Москву. Повально расстреливать за проигранные битвы бессмысленно, поскольку можно остаться не только без генералов, но и полковников, а те что останутся будут бояться что-либо делать и начнут предпочитать почётный плен позорному расстрелу. Если учесть, что на досрочных парламентских выборах в декабре 2018 г. его блок "Мой шаг" получил 70% голосов, пусть и при низкой явке в 48%, и отсутствие ему реальных альтернатив, то Москве придётся ещё долго добиваться досрочных выборов, а когда это ей удастся, то будет мало шансов их выиграть.

Некоторые российские эксперты, просчитали такую ситуацию ещё в середине войны, и с горечью констатировали, что пророссийская партия в Армении ничтожна по своему влиянию и работать там не с кем. Безусловно пророссийская "карабахская партия" Саргсяна ничтожна по всем критериям и не способна ни на что, кроме мелких провокаций и терактов. Поражение в войне её окончательно добило, хотя и активизировало. Есть ещё специфическая и древняя "Дашнакцутюн", с которой работало ещё КГБ СССР, но она таки слишком специфическая и настолько древняя, что порядком поизносилась. Две парламентские оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Светлая (Просвещённая) Армения" – прозападные и в целом разделяют стратегию "Моего шага" Пашиняна. Расхождения их с "Моим шагом" личностные и тактические, но не стратегические. Никого кроме этих трёх партий, в парламенте нет, так что действительно, работать там не с кем. Все пророссийские партии и группы живут вне его, большого влияния не имеют, и мало кому известны. Москва в Армении столкнулась почти с той же проблемой, что и в Беларуси, пророссийские настроения есть, но не аккумулированы в партию. Такой роскоши как в Украине и Грузии, где есть несколько реальных подмосковных партий, нет ни в Армении, ни в Беларуси. Это сильно усложняет "чекистам" достижения той цели, которую они ставят перед собой в Армении.

Теперь Кремль, после очевидной неудачи с захватом власти "Комитетом спасения", будет работать тоже по накатанной схеме: любыми способами дискредитировать персонально Пашиняна. Все "стрелки" переводятся на одну личность и из неё делается козёл прегрешения и отпущения. С 2015 г. "чекисты" в этой сфере накопили богатый опыт, начав с Эрдогана и Порошенко, а после 2016 г. занялись Трампом, которому создали даже имидж вождя белого и необразованного пролетариата Америки. Никто 30 лет назад и предположить не мог, что из Москвы когда-нибудь будут клеймить позором пролетариат. В отношении Пашиняна одним клеймением не ограничится, будут ещё и покушения на него. Подмосковные "кукушки" в Армении уже начали призывать к физической расправе с Пашиняном.

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