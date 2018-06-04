"Кремлівська сотня замість Небесної": екс-нардеп, що втік до РФ, осквернив пам'ять Героїв Майдану

Колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до Росії, осквернив пам'ять Героїв Майдану, цинічно пожартувавши, що Україні слід створити замість Небесної Сотні кремлівську сотню (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Жорстоке і недоречне висловлювання він дозволив собі в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Не дотягли вони трохи - потрібна кремлівська сотня, щоб була. У них є Небесна Сотня, зараз їм ще треба кремлівську сотню намалювати, розумієте? Для повного формату. Там, до речі, багато хто зараз хоче туди потрапити для підвищення рейтингу. Але це як жарт", - грубо висловився Марков, просуваючи свою ідею як вигідний Москві політичний проект, у якого нібито є прихильники в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збіглий екс-нардеп образив українську армію, заявивши, що більшість її військовослужбовців при зустрічі з росіянами охоче перейшли б на їхній бік і "побраталися".