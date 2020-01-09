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9 січня • оновлено в 17:53
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Кремлевская бутылка Путина

8.3т
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Эстонские медиа утверждают, что канцелярия президента страны Керсти Кальюлайд отправила назад в посольство России в Таллине бутылку крымского шампанского, подаренную к юбилею главы государства.

Разумеется, можно было бы посчитать, что в дипломатическом ведомстве особо не затруднялись себя выяснением происхождения подарков для руководителя соседнего государства. Но только не в случае с Крымом. Понятно, что и сам подарок – никакая не случайность, и утечка информации об отказе от этого подарка не могла появиться просто так, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Кремль "невзначай" подкладывает бутылки с крымским вином в подарки государственным деятелям стран Евросоюза. Авось не заметят и выпьют. И хотя бы таким образом признают, что "Крым наш"
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Новости Крымнаша. Украина для Крыма — рай, который предали за бусы, как папуасы

Москва предпринимает все возможные и невозможные меры, чтобы заставить мир признать законность оккупации Крыма. ​Включает представителей оккупационных властей полуострова в российские официальные делегации. Устраивает различные мероприятия общественного и культурного характера. И вот, как видим, "невзначай" подкладывает бутылки с крымским вином в подарки государственным деятелям стран Евросоюза. Авось не заметят и выпьют. И хотя бы таким образом признают, что "Крым наш". И если все получится, можно будет потом рассказать, что тот или иной политик не побрезговал вином из Крыма, а однако же никак не признает того неоспоримого факта, что полуостров – часть Российской Федерации.

Но ничего не будет получаться по одной простой причине. В мире никто не готов согласиться с вопиющим нарушением международного права, на которое в 2014 году пошли российские власти. Если принять за данность, что одна страна может присоединить к себе территорию другой без ее согласия, это вновь отбросит человечество на столетие назад, к временам Первой и Второй мировых войн, когда господствовало право силы, а не сила права. Жертвами такого отношения к международному праву стали десятки миллионов человек, многие европейские города превратились в руины, миллионы их жителей стали беженцами или перемещенными лицами. И да, аннексия Крыма - это прямое продолжение этих трагических событий, это возвращение к кошмару, от которого мы все, казалось бы, смогли отойти на относительно безопасное расстояние в 1945 году. И то, что начала это возвращение в ад страна, жители которой десятилетиями оправдывают любые преступления собственной власти сакраментальным "лишь бы не было войны" – горькая насмешка истории.

Поэтому дело вовсе не в самой бутылке и ее содержимом – вне всякого сомнения, крымские игристые вина отличаются отменным вкусом. Дело в том, что эта бутылка символизирует.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Тема
Анексія Криму
Джерело
Джерело: Крым. Реалии
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
мид педерации публично сел на бутылку! спасибо, эстонцы!
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Кремль может завалить крымскими винами хоть все посольства мира, но это не отменит железобетонного факта, что Крым де-юре - это Украина! Если цивилизованный мир признает аннексию Крыма, это откроет ящик Пандоры для многих стран, гораздо более мощных, чем рэфэ. К примеру, у Китая не останется ни одного повода, чтобы не оккупировать Сибирь и Дальний Восток, на сей раз уже не только физически, но и юридически, и никто ему в этом не сможет помешать. И будут ездить скрепоносцы за Урал по загранпаспортам..
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Junio Van
Junio Van
Коцарь Андрей, ну дык сходи туда, без документов, например ))
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Дурилка картонный-признавать вина Крыма лучшими в мире невозможно никого заставить,это констатация реально высокого уровня виноделия......сгоняй продегустируй.
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Дегтяренко Светлана, профура КГБистская, тебе осталось пробовать только то, что бомжи на помойках насливают. ПНХ, подстилка.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Korolev Vlad, жди вернем
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