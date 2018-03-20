"Кремль заплутався": у Британії розповіли, хто стоїть за отруєнням Скрипаля

В отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля винні не Росія і її жителі, а Володимир Путін і Кремль.

В інтерв'ю DW міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що дуже важливо зараз показати, що винуватцями події не є ні жителі Росії, ні Росія.

За його словами, саме отруєння Олександра Литвиненка, а також неналежна поведінка представників Кремля після виступу прем'єр-міністра Терези Мей у парламенті переконали його у винуватості Кремля.

"Ми не отримали відповіді (про отруйну речовину "Новичок"- Ред.). Тільки побачили масу сатиричних твітів і троллінгу", - заявив він.

Він також додав, що Кремль повинен визначитися із версією про існування "Новачка".

"В одній заяві нам кажуть, що ніколи не виробляли "Новачок". В іншій стверджується, що вони виробляли його, але всі запаси були знищені. У третій йдеться: так, всі запаси знищені, за винятком певної кількості, яка могла потрапити в такі країни, як Швеція, Чехія, Словаччина, США, і, може, Великобританія", - зазначив він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Тереза Мей заявила про мотив і намір Кремля.