Кремль розуміє, що Білорусь від нього нікуди не подінеться, – опозиціонер

У ситуації масштабних протестів в Білорусі керівництво Росії не буде реалізовувати в країні сценарій, який був реалізований в Україні з окупацією територій.

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповів білоруський кінорежисер, довірена особа кандидата в президенти країни Світлани Тихановської Юрій Хащеватський. "Будь-яка держава, яка межує з Російською "імперією", має розуміти, що вона знаходиться під загрозою. Але я сподіваюся, що за час правління Лукашенка економіка Білорусі виявилася настільки зав'язаною на Росію, що Кремль розуміє: нікуди Білорусь від них не дінеться", – зауважив він.

За оцінками опозиціонера, в сьогоднішньому стані Білорусь не в змозі зробити такий масштабний відрив від РФ, який свого часу зробила Україна. У цьому контексті він нагадав про те, що практично весь бюджет Білорусі так чи інакше залежить від Росії. "В Кремлі це розуміють", – переконаний він.

Хащеватський підкреслив, що країні необхідно позбавлятися від цієї залежності, зокрема, шляхом розвитку середнього класу.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Юрієм Хащеватським читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL , в своєму черговому відеозверненні представниця опозиції на виборах в Білорусі Світлана Тихановська заявила, що робочі, які вийшли на протести в країні, зуміли своїми діями залякати владу.