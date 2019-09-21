"Кремль прогнив": Путіну винесли "вирок" через масові протести

Масові протести росіян, названі у ЗМІ протестами "проти поліцейського свавілля", показали, що звичайні механізми правління Кремля застаріли і більше не можуть бути ефективними.

Таку думку в своєму блозі висловила російський політолог, публіцист і доктор історичних наук Лілія Шевцова. Вона звернула увагу на недавні скандали, пов'язані з виборами-2019 у РФ.

"Вибори із заздалегідь гарантованим результатом перестали бути надійним засобом легітимації влади. Збій може статися в будь-якому місці і в будь-який час. Більше того, вибори стають каналом для виходу протестних настроїв", – написала політолог.

У зв'язку з почастішанням протестів, як зазначила вона, російська влада все частіше вдається до репресій як до інструменту контролю за ситуацією, однак це вже не допомагає.

Зокрема, Шевцова вказала на обурення суспільства через затримання актора Павла Устинова.

"Будь-який відступ влади і звільнення жертви з пазурів "правосуддя", а тим більше покарання за невиправдану "суворість", є небезпечним для політичного режиму", – підкреслила експерт, пояснивши, що через це виникає системна пастка.

Ілюстрація. Володимир Путін hronika.info

"З одного боку, при ескалації репресій під роздачу потраплять свої... Ще важливіше те, що ескалація репресій зверху може викликати ефект бумеранга знизу. З іншого боку, від насильства не можна відмовитися. Ніяк не можна! Бо прогнили політичні підвалини, які дозволяють Кремлю утримувати контроль за суспільством", – додала Шевцова.

"Словом, систему заклинило. Жодний світовий досвід не може нам показати, як з цього стану виходити світовій державі, яка втратила орієнтир і втрачає механізм управління собою", – підсумувала вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.