Кремль "підправив" угоду з Азербайджаном і Вірменією про мир у Карабасі
Спільна заява про припинення війни в Нагірному Карабасі, підписана прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і президентом Росії Володимиром Путіним у ніч на 10 листопада і відразу опублікована ЗМІ, відрізняється від тексту, який пізніше оприлюднив Кремль.
Різницю в документах помітило російське видання "Медуза". Оригінальну заяву першим повністю опублікувало агентство "Sputnik Вірменія" вночі о 1:56. У Кремлі документ оприлюднили вже вдень.
У попередній заяві говорилося, що "Агдамський район і території, утримувані Вірменською стороною в Газаському районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській стороні до 20 листопада 2020 року".
А в кремлівській версії в цьому реченні залишилася згадка лише про Агдамський район.
Крім того, у документі, опублікованому вночі, вказувалося, що Лачинський коридор, що забезпечує зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією, залишається за Вірменією. У тексті Кремля згадки про Вірменію вже немає. Утім з'явилася фраза про те, що коридор "залишається під контролем миротворчого контингенту Російської Федерації".
Також у первісній угоді говорилося про обмін "військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих". У кремлівському тексті в цей список також вписані "заручники".
В останньому пункті заяви вказувалося, що Вірменія повинна "забезпечити транспортне сполучення" між західними районами Азербайджану та Нахічеванською Автономною Республікою. У новому тексті ці слова замінені на "гарантує безпеку транспортного сполучення".
Як повідомляв OBOZREVATEL, між Вірменією, Азербайджаном і Росією підписано заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. На тлі цього в Єревані спалахнули протести і почалися погроми.
Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
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