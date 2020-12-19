Похоже, карту Беларуси Кремль может разыграть гораздо в более жесткой форме, чем казалось. В самом деле, процесс поглощения РБ Россией прописан давно и очевиден. Изменения в Конституцию, торжественный уход Лукашенко по собственной воле, а не под давлением народных протестов, новое, но послушное Кремлю руководство и жирная точка в плане "реинтеграции". Но это не решает главных геополитических проблем Москвы. А вот в любимой игре Путина "Повышение ставок" можно использовать формально независимую Беларусь для вооруженных столкновений с другими странами. В первую очередь с Украиной, но не только. В принципе, об этом Минск заявляет практически прямым текстом.

На днях глава КГБ Беларуси Иван Тертель выступал перед работниками предприятия "Гродно-Азот". В числе традиционных "страшилок" про угрозу цветных революций и планах коварного Запада главный кгбшник РБ неожиданно объявил, что страна готова к отражению внешней агрессии. То есть вступление было традиционным – геополитика и жесткий сценарий цветной революции, к которому Беларусь оказалась готова. А вот дальше пошли интересные новые ноты. Первое – недвусмысленная угроза в адрес Украины. Цитирую: "Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать Россия - это станет серьезным ударом по Украине". И как это понимать? Как угрозу?

Простите, но Россия там и раньше доминировала. Мы как-то привыкли и это не проблема. Какой удар нас ждет в случае усиления этого доминирования? Не проблемы, не сложности, а именно удар – это про что? Провокация на границе и агрессия регулярной армии РБ? И снова российские сказки про "это не мы", которыми прикрывают "ихтамнетов"? И только ли Украины эта угроза касается? По словам главы КГБ РБ, страна готовится к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами. Он прямым текстом это говорит без особой дипломатии. Цитирую: " Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии".

Инсценировать попытку вторжения "под видом гуманитарной миссии" не сложно. У КГБ богатейший опыт таких провокаций. И сразу же "армия дает ответ и переносит войну на территорию противника". Вспомните Финляндию и не только. Про горячую войну он сам прямо говорит. И мы же прекрасно понимаем эту короткую цепочку – от себя такое говорить глава КГБ без санкции Лукашенко не может. А сам Лукашенко сегодня вообще не принимает подобных решений – он послушно исполняет команды стратегов из Москвы. Шантажировать Европу горячей войной чужими руками – вполне укладывается в путинскую тактику повышения ставок. Мол, это не мы, это Лукашенко. Но мы можем помочь его переубедить. И кто мишень для агрессии в этой ситуации (Тертель говорит про весну)? Украина? Или ставки еще выше? Не зря же Лукашенко раньше говорил про вражеские козни со стороны Польши, Латвии и Литвы. Для шантажа Европы это Москве еще интереснее.

Древняя индийская поговорка гласит, что не стоит искать черную кобру в темной комнате. Особенно если она там есть. Шутка про обезьяну с гранатой еще более драматична – никто не знает, куда она ее бросит. Похоже, что сейчас в Беларуси из этих двух шуток слепили одну, слегка модернизировав. Лукашенко активно изображает эту самую обезьяну, но верит в это только он один. Со стороны понятно, что Лукашенко как раз граната. А обезьяна присматривается – куда его бросить. Судьба гранаты никого не интересует – давно расходный материал. Думаю, об этом всерьез стоит задуматься военному и политическому руководству стран, которые входят в список потенциальных "мишеней". Карта у всех под рукой?